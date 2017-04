L'ARA ofereix la revista sobre alimentació infantil 'Ets nen'

260x366

Els lectors de l’ARA podran aconseguir el cap de setmana que ve, amb el seu exemplar del diari, el tercer número de la revista Ets nen, una publicació anual dedicada a l’alimentació infantil saludable. L’ARA distribuirà la revista en primícia i per un preu de 9,90 euros.

Al llarg de 80 pàgines, Ets nen proposa diverses receptes saludables especialment indicades per a les criatures i ofereix consells alimentaris per facilitar que els infants agafin el son i pistes per menjar més sa en un restaurant japonès. La publicació també inclou reportatges extensos sobre l’alimentació dels infants que fan esport, sobre la introducció del peix fresc als menjadors escolars -una tendència encara minoritària però que va guanyant terreny-, sobre la importància dels aliments macrobiòtics en les dietes infantils i sobre la relació dels nens amb el menjar porqueria.

A més, s’hi pot trobar una entrevista a l’actriu Sílvia Abril, que explica quines pautes segueix a l’hora d’alimentar la seva filla, i un article de la bioquímica Olga Cuevas, experta en alimentació saludable, sobre què i com menja el seu net de 18 mesos. De fet, la revista inclou diversos continguts relacionats amb els nadons, com ara una anàlisi de les propietats de la llet materna i una comparativa entre la llet de fórmula i les vegetals.

Aquest número de la revista s’acompanya, a més, del llibre Berenars sans, en què les dietistes Gina Estapé i Pilar Rodrigáñez proposen vint idees senzilles per preparar berenars, tant dolços com salats, a partir d’aliments saludables, i que poden servir d’alternativa a la pastisseria industrial a què sovint es recorre en aquest àpat.