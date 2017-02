L’última sèrie de ‘Bola de drac’ s’instal·la aquest dilluns a Boing

Boing, el canal infantil del grup Mediaset, estrena aquest dilluns , a les 22.20, Dragon ball super, l’última sèrie de la franquícia Bola de drac. Aquesta producció, estrenada al Japó el juliol del 2015 i que fins ara no s’havia pogut veure a Espanya, va reprendre les aventures de Son Goku i companyia després de 18 anys aturades: des del 1997, en què es va acabar Bola de drac GT, no hi havia hagut nous episodis i només se n’havien produït algunes pel·lícules i la sèrie Bola de drac Z Kai, que era en realitat una remasterització de Bola de drac Z. La nova sèrie narra la lluita entre Son Goku i el déu de la destrucció, que amenaça d’aniquilar la Terra, i compta amb el segell del creador de la franquícia, Akira Toriyama, que en va escriure les línies mestres del guió. Aquest mes s’ha estrenat al Japó la cinquena temporada de la sèrie, que s’acosta ja als 80 capítols. Alguns d’aquests episodis van rebre fortes crítiques dels fans a causa de la mala qualitat de l’animació.