Mònica Terribas i Marta Romagosa es fan un petó contra l'homofòbia

La presentadora d''El matí de Catalunya Ràdio', Mònica Terribas i la redactora del programa, Marta Romagosa, s'han fet un petó als llavis aquest dilluns al matí, just a l'inici del programa, en un gest de suport als dos nois que aquest cap de setmana van ser agredits a Berga després d'haver-se fet un petó a la sortida d'una discoteca.

" Que cadascú es faci els petons que vulgui i on vulgui. Que cadascú s'estimi on vulgui i on li sembli. Tot el nostre suport per als nois de Berga que aquest dissabte van rebre una pallissa per fer senzillament això", ha dit Terribas en el seu editorial abans de fer un petó a la seva companya.

Tot seguit, la presentadora ha animat els oients a fer petons a les persones "conegudes o desconegudes" que tinguessin al costat. "Aquesta és la millor resposta a aquest atac intolerable. I potser qui sap si és també l'antídot a les actituds de rebuig a l'altre", ha afegit.

Que cap salvatge aturi un petó. Feu-vos un petó amb qui teniu a la vora, on sigueu i els hi dediquem de tot cor als agressors de Berga. 📸😘 pic.twitter.com/bKFz1OjmuE — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 13 de març de 2017

'El matí de Catalunya Ràdio' ha difós a través de Twitter la fotografia del petó de Terribas i Romagosa. "Que cap salvatge aturi un petó. Feu-vos un petó amb qui teniu a la vora, on sigueu, i el dediquem de tot cor als agressors de Berga", diu la piulada.