Multa de 200.000 euros a ‘Velvet’ per excés de Coca-Cola

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 200.030 euros al grup Atresmedia per haver “sobrepassat els límits d’emplaçament de producte” de la marca Coca-Cola a la sèrie Velvet. La sanció fa referència a les dues últimes temporades de la ficció, emeses entre el setembre del 2015 i el desembre del 2016. Segons la Comissió, als capítols de la sèrie hi apareixien productes d’aquesta marca “de manera recurrent” i, en alguns casos, amb una “prominència excessiva dins de les escenes”. De fet, la resolució de Competència assenyala algunes seqüències concretes en què les ampolles de Coca-Cola són part substancial de la trama. La CNMC considera que Atresmedia ha incorregut en un incompliment greu de la llei de la comunicació audiovisual, que permet l’emplaçament de producte sempre que no se li doni una “prominència indeguda”, entre altres condicions. La cadena té dos mesos per recórrer la multa.