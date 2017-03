"No ha pogut ser": així va explicar Pedrerol l''eliminació' del Barça

" No ha pogut ser. Tot i que els miracles existeixen, i queden 4 o 5 minuts per resoldre l'enfrontament entre el Barça i el París Saint-Germain. Tres gols a zero, ho tenia a prop, però el gol de Cavani ha acabat amb les esperances del Barça d'aconseguir l'anhelada remuntada. El públic ha empès, ha animat, ha ajudat, però han faltat coses".

Així començava aquest dimecres a la nit el programa 'Champions total', que presenta Josep Pedrerol al canal d'Atresmedia Mega. Efectivament, faltaven encara uns minuts perquè s'acabés el partit –més de 10, de fet, fins al gol de Sergi Roberto, ja que el programa va començar a les 22.32 h i la remuntada va culminar a les 22.43 h–, però el presentador ja donava per eliminat el Barça, sense pensar que l'equip blaugrana seria capaç de fer tres gols en set minuts per continuar viu a la Lliga de Campions.

Però Pedrerol no va ser l'únic que es va precipitar. El digital 'OK diario', que dirigeix Eduardo Inda, va penjar la crònica del matx també una estona abans que s'acabés. A les 22.33 h va aparèixer la notícia, titulada "Els mems es mofen de la remuntada frustrada del Barcelona", que aquest dijous al matí encara es podia recuperar a través de les versions antigues que emmagatzema Google.

540x306 La notícia d''OK Diario' que es burlava de la suposada eliminació del Barça La notícia d''OK Diario' que es burlava de la suposada eliminació del Barça

"El Barcelona no ha pogut remuntar el PSG al partit de tornada dels vuitens de final de la Champions", començava la crònica, que es dedicava a recopilar imatges que havien circulat per la xarxa abans i durant el partit per burlar-se de la suposada eliminació dels blaugranes.

Per la seva banda, 'La Razón' va publicar, a la seva edició digital, una notícia en què assegurava que el Barça havia "fregat el miracle amb els dits", però que finalment se li havia "escapat" i havia quedat "fora de la Lliga de Campions".