TV3 entra a les 'Habitacions tancades' de la família Lax

El nom del reconegut pintor Amadeu Lax està a punt de quedar tacat de sang. Anys després de la mort de l’artista, un cos sense vida ha aparegut en una sala oculta del palauet familiar, i la policia vol saber si el cadàver, corresponent a una dona, pot tenir alguna cosa a veure amb la misteriosa decisió que va prendre la dona del pintor, Teresa Brusés, d’abandonar-los a ell i al seu fill i fugir del país amb un amant. La investigació d’aquest cas és el nucli de la trama d’Habitacions tancades, la minisèrie que TV3 emetrà entre avui i demà. La ficció, de dos capítols, es basa en la novel·la homònima que l’escriptora mataronina Care Santos va publicar fa sis anys, i és una coproducció de TV3, la productora catalana Diagonal TV i TVE. De fet, la minisèrie es va poder veure a La 1 el novembre del 2015, i ara se n’estrenarà la versió catalana.

Dirigida per Lluís Maria Güell, Habitacions tancades fa evolucionar en paral·lel dues històries separades per prop d’un segle però lligades molt estretament: d’una banda, la turbulenta vida d’Amadeu Lax des de la seva infància en el si d’una família de la burgesia barcelonina fins a convertir-se en un pintor de prestigi i, de l’altra, la investigació per descobrir qui és la persona que durant dècades ha restat oculta a casa seva i com va morir.

En aquesta segona trama, ambientada a l’any 2004, el pes el porta Bea Segura, que interpreta Violeta Lax, neta del pintor i autora d’una detallada biografia sobre ell. La Violeta, casada amb un nord-americà i mare de dos fills, viu a Chicago, però torna a Barcelona per supervisar les obres de remodelació del palauet, que està en procés de convertir-se en un museu dedicat al pintor. Quan es descobreix l’existència del cadàver i la policia comença a burxar en la vida del seu avi, ella també intenta esbrinar què va passar per aconseguir que el nom d’Amadeu Lax no en surti perjudicat. No l’ajudarà gaire, però, l’actitud del seu pare, Modest Lax (Ramon Madaula), un bohemi que no té cap intenció d’ajudar la policia perquè no vol saber res del pintor i la seva dona, que el van abandonar poc després de néixer.

L’altre vessant de la història, ambientat a la primera meitat del segle XX, té com a protagonistes Álex García i Adriana Ugarte, que donen vida a Amadeu Lax i Teresa Brusés. Des de ben petit, ell ha mantingut una relació molt tensa amb el seu pare, un empresari interpretat per Francesc Orella, i la seva mare, encarnada per Rosa Boladeras. En conèixer la Teresa, la seva vida sembla prendre sentit, però l’admiració mútua que senten no és suficient per mantenir l’estabilitat del matrimoni, que acaba fent aigües.

El repartiment compta amb molts altres actors catalans, com ara Marc Cartes, Diana Gómez, Lluís Villanueva, Laia Costa, Toni Sevilla, Jan Cornet i Míriam Iscla.