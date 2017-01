TV3 es juga els vespres a ‘Tot o res’

TV3 estrena avui Tot o res, el nou concurs d’emissió diària que substituirà El gran dictat a la franja prèvia al Telenotícies vespre. Ares Teixidó presentarà un programa que s’emetrà de dilluns a divendres a les 20.05 i que, igual que el seu antecessor, serà produït per Triacom Audiovisual -de fet, els dos formats comparteixen part de l’equip-. En aquest cas, però, les proves no tindran a veure amb la llengua sinó que es tracta d’un concurs de preguntes i respostes de cultura general.

Cada entrega de Tot o res s’estructurarà al voltant de cinc temes que es mantindran al llarg de tot el programa.Cada dia competiran pel premi quatre concursants, però no tots jugaran en igualtat de condicions: el guanyador de l’edició anterior es convertirà en el Mestre i serà l’únic que, en començar el programa, optarà a endur-se el pot, que anirà creixent dia a dia fins que algú aconsegueixi guanyar-lo. L’objectiu dels tres aspirants serà prendre-li el lloc per, d’aquesta manera, tenir l’oportunitat de quedar-se el premi. Però, a banda de partir d’aquesta posició de privilegi, el Mestre també tindrà altres atribucions, com ara la capacitat d’adjudicar a cadascun dels seus rivals els temes amb què hauran de jugar durant la primera part del concurs.

El format consta de tres fases: a la primera els aspirants competiran entre ells, a la segona el que hagi guanyat s’enfrontarà al Mestre i a la tercera el vencedor d’aquest cara a cara tindrà l’opció d’endur-se el pot. Com diu el nom del programa, però, si el finalista no supera l’última prova no s’emportarà res, més enllà de la possibilitat de tornar l’endemà convertit en Mestre.

“L’estratègia també és important, en aquest programa. S’ha de tenir una mica de cultura general, però hi ha casos en què la sort juga un paper rellevant. I per molt preparat que estiguis, si et toca un tema que no domines et pot fer perdre-ho tot”, explica Teixidó a l’ARA. Segons TV3, el Mestre “té el poder d’organitzar el joc en tot moment”, i d’aquesta manera “decideix el seu propi destí i també el de la resta de concursants”. En aquest sentit, la cadena subratlla que a Tot o res “l’entreteniment i el coneixement es combinen a parts iguals”. “Hi ha moltes dosis d’humor, que són també un tret diferencial del programa”, afegeix la presentadora.

Per a Teixidó, aquest concurs suposarà el debut a TV3 després d’haver-se donat a conèixer en l’àmbit estatal principalment a través de Gran Hermano, com a col·laboradora en els debats i també com a participant en l’edició vip del 2015. De fet, des de finals del 2010 havia estat vinculada al grup Mediaset, on va presentar el programa sobre l’actualitat rosa Cazamariposas i va col·laborar en espais com No le digas a mamá que trabajo en la tele i Vuélveme loca. De la mà d’aquest grup va arribar també a 8TV la tardor del 2015 per participar al magazín de tarda Trencadís, però l’any passat va fitxar per Atresmedia i va conduir, al costat de Juan y Medio, El amor está en el aire, que va ser cancel·lat després de sis entregues.

Ara la presentadora lleidatana arriba a TV3 per agafar el relleu d’Òscar Dalmau i El gran dictat, un espai que acumulava set anys en antena i que era un dels més ben valorats pels espectadors de la televisió pública, que li atorgaven un 9,1 en el panel qualitatiu de GFK. Durant el seu últim any a la graella, El gran dictat va tenir de mitjana 150.000 espectadors i un 7,6% de quota de pantalla, i perdia davant dels concursos de les privades: Pasapalabra (amb 249.000 seguidors i un 11,8% a Telecinco) i ¡Boom! (210.000 i 10,9% a Antena 3).

‘El Faro’ torna a la tarda

Avui, abans de l’estrena de Tot o res, TV3 emet la gala FIFA The Best, però a partir de demà la franja de 19.05 a 20.05 serà per a la sèrie El Faro, cruïlla de camins, que substitueix Unitat d’investigació i recupera l’espai que ocupava fins a l’estiu.