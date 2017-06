Tria mínima del llegat periodístic de Carles Capdevila: 10 dels seus millors articles

Gairebé cada dia des que va néixer l'ARA –excepte unes setmanes a l'agost i els dies que l'hi impedit la malaltia–, Carles Capdevila escrivia la seva columna hi havia establert vincles molt forts amb els lectors. En recuperem deu, una tria mínima però representativa.

28/04/20912

'Aprendre del coratge de Guardiola'

"I tant que hi ha temes més importants que Guardiola i el Barça. Gairebé tots. Però pocs amb tanta força simbòlica i tan útils per parlar de valors a partir d'un exemple universal..." (continua)

05/01/2013

'Els millors Reis de la meva vida'

"Sopàvem d'hora, a les 7 del vespre, i hi havia èpoques que el pare després encara baixava al taller a fer feines pendents. Jo a vegades li feia companyia i tafanejava, sempre després de fer els deures. Tenia molt clar que de gran seria fuster, com ell, com l'avi, com el besavi..."

( continua)

16/02/2014

' Immigrants asfixiats, nàusea moral'

"La història de la humanitat ha donat grans exemples de misèria moral, no és fàcil competir-hi, però el drama de Ceuta té la dosi d’indignitat suficient per entrar en aquesta història dels horrors. L’escena de la Guàrdia Civil disparant pilotes de goma al mar per impedir que uns immigrants puguin arribar nedant a terra és un malson fet realitat..." ( continua)

30/08/2015

Fa de mal dir que tens càncer

"Aquesta vacances he fet 50 anys i m’han diagnosticat un càncer colorectal. Els pròxims mesos de tractament, intervenció i més tractament seran durs, però diuen que podré fer vida bastant normal. I que per tant sóc lliure d’explicar-ho o no a qui vulgui..." ( continua)

13/09/2015

Carta d'agraïment als bons mestres artesans

"Estimades i estimats mestres: Gràcies per la vostra vocació artesana, la de fer les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes..." ( continua)

25/09/2015

Petons d'una mare, el més gran del món

"Perdoneu la intimitat, en aquest dia de reflexió. En les últimes sessions de ràdioteràpia, ja superades, una sèrie d’efectes secundaris combinats em van tombar, físicament. No li passa a tothom, però a mi em van deixar al llit, baldat..." ( continua)

05/03/2016

Dones que fan la feina, homes que dissimulen

"Anàvem a signar un conveni entre quatre entitats. La Foix, directora financera, ho havia preparat tot, i al taxi m’explicava en què consistia, què era convenient que digués, a qui em trobaria. Un cop allà, érem quatre homes amb càrrec..." ( continua)

12/05/2016

Cada nit és el Dia Mundial de la Infermeria

"Fa nou mesos que per a mi cada dia és el Dia Mundial de la Infermeria, no només el 12 de maig. Des que sóc fan d’aquest col·lectiu -de la forma més interessada, perquè les necessito, i de la forma més agraïda, perquè fan molt més que curar-me, tenen cura de mi- m’adono de la feinada que fan i de com arriben a ser d’invisibles..." ( continua)

22/04/2017

Llegir, estimar i estimar llegir

"És el setè any consecutiu –tots els que portem de vida– que el titular de portada de l’ARA de Sant Jordi és idèntic: “Llegir, estimar”. El titular del segle i del mil·lenni, la millor notícia del món i l’essència del 23 d’abril..." ( continua)

Aquest va ser el seu últim article, publicat diumenge passat

27/05/2017

Diguem-nos coses boniques

"Quan parlo en algunes xerrades de “viure amb humor”, no vull dir que riguem tot el dia. Ni es pot ni cal. Tenir humor vol dir tenir moral, i tenir moral vol dir tenir valors. Estar d’humor vol dir tenir una bona disposició, ser positiu..." ( continua)