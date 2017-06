Viatge al cor de la comèdia

Durant els anys 70 qualsevol persona que volia triomfar en el món de l’espectacle havia de passar per The Comedy Store, un local de Los Angeles, encara avui en funcionament, on actors i actrius arribats de tot arreu intentaven fer-se un forat amb els seus monòlegs. Jim Carrey va ser un d’ells. La sèrie Morir de pie, produïda per l’actor i des d’avui disponible a Movistar+, reflecteix l’ambient d’aquella època i els clarobscurs d’una professió que, rere els riures, amaga llàgrimes.

La ficció és una adaptació del llibre escrit per William Knoedelseder, del qual l’actor d’ El show de Truman va comprar els drets. Melissa Leo interpreta Goldie Herschlag, la propietària del club de comèdia més emblemàtic de la ciutat de les estrelles. La sèrie arrenca amb la sobtada mort d’un dels còmics en auge del local, una pèrdua que fa que els seus companys es replantegin la seva vida personal i el sentit del món de l’espectacle.

El bressol de l’‘stand-up’

Tot i que no s’ha mantingut el nom real, l’ambient i el substrat de la història remet directament als anys de glòria de The Comedy Store. Els protagonistes de la sèrie, dos joves arribats de Boston que busquen una oportunitat, estan basats lliurement en algunes de les experiències que va viure Carrey durant aquella època. Com li va passar a l’actor quan va arribar a Hollywood des del Canadà, els dos aspirants a monologuistes acaben dormint en un armari, l’únic espai que troben per viure a un preu que puguin pagar. L’actor va compartir amb els guionistes els records sobre aquella època.

El local on Carrey va fer els seus primers passos professionals és un nom propi de la història de la comèdia. Sammy Shore i Rudy De Luca el van inaugurar l’abril del 1972, un mes abans que Johnny Carson, un dels referents de l’entreteniment nord-americà, traslladés el programa The tonight show de Nova York a Califòrnia per estar més a prop dels actors de renom de Hollywood. El canvi d’emplaçament va moure el focus d’atenció de la costa est a la costa oest i va convertir l’únic club de comèdia de Los Angeles en la terra promesa de qualsevol aspirant a humorista. A banda de Carson, que va ser un dels primers a actuar al local, gent com Robin Williams, David Letterman, Jay Leno, Eddie Murphy, Roseanne Barr o Chevy Chase van pujar a l’escenari de The Comedy Store. Steve Martin i Billy Crystal n’eren visitants freqüents.

El 1974, Liza Minelli hi va celebrar la festa del seu segon casament, amb Elizabeth Taylor i tota la reialesa de Hollywood com a convidats. La policia va haver de bloquejar Sunset Boulevard perquè els assistents poguessin arribar-hi sense que la premsa els molestés.

“Va ser una època increïble que vaig tenir l’oportunitat de viure. Per a mi va ser com elBig Bang de la comèdia, sorgit després de Nixon i el Watergate. Hi havia una necessitat de dir la veritat i això va crear aquest fenomen dels clubs de comèdia”, va explicar Jim Carrey en una visita recent a Jimmy Kimmel Live.

La peça clau de The Comedy Store va ser Mitzi Shore, que el 1974, després de divorciar-se de Sammy Shore, es va convertir en propietària del local. Ella va fer de la llibertat d’expressió la norma de la casa i va propiciar l’experimentació. Va ser com una mare per a molts dels còmics: feia trucades per a aquells que es mereixien una oportunitat, els deixava diners i, fins i tot, anava de vacances amb ells. La Goldie de Morir de pie és un homenatge a la figura que va aconseguir que el local es convertís en lloc de pelegrinatge de caçadors de talent. “Els còmics són uns setciències vulnerables i delicats. La Goldie els coneix millor que a ella mateixa”, explica Melissa Leo sobre el seu personatge.

La fragilitat dels còmics, un dels aspectes que explora la sèrie, s’ha deixat veure en diverses ocasions a The Comedy Store. El local va ser l’últim lloc que va visitar John Belushi, el protagonista d’ Els Blues Brothers, abans de dirigir-se a l’hotel Chateau Marmont, on va morir d’una sobredosi. Va ser al pàrquing del local on Richard Pryor, conegut per No em cridis que no et veig, li va recomanar a Carrey que anés amb compte amb els porros perquè eren els culpables que ell no recordés 40 anys de la seva vida.

Quan Mitzi Shore va adquirir el local també es va quedar amb una casa que es va convertir en una espècie de comuna on vivien bona part dels còmics. Compartien nits d’alcohol i drogues, d’esperances i daltabaixos emocionals.