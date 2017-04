“No m’intimiden les crítiques: vinc a exercir amb tota l’energia que pugui”

Amb el càrrec com aquell qui diu per estrenar, encara dubta de si la porta de l’àrea de direcció de TV3 s’obre empenyent o estirant. Serà l’únic cop que el veuré vacil·lar en tota l’hora d’entrevista: Vicent Sanchis traspua determinació i s’ha proposat sacsejar la televisió per mirar de revertir la caiguda lliure en audiència del canal. Polemista vehement, no pot evitar respondre sovint a l’atac. Però assegura ser conscient dels equilibris que ha de fer dins la casa.

Arriba al càrrec després d’un mandat curt del seu predecessor. Quins consells li ha donat?

Consells no, però posar-se a la meva disposició, sí.

I avisos?

Com que acabo d’aterrar, tot just m’estic situant i començant a mirar. Però, avisos, com “Ara et diré quines mines no has de trepitjar”, no.

Què és el que menys li agrada, del que ha vist?

S’han generat una sèrie d’inèrcies que no m’atreviria a dir que són de funció pública, però que no funcionen quan es tracta de competir amb gent que està molt viva.

¿Entén que la plantilla hagi censurat el seu nomenament? Va deixar escrit en un article que calia alleugerir l’estructura de TV3.

Jo he fet molts articles, sobre TV3, perquè he treballat en aquesta casa. Per tant, la plantilla també soc jo. Ho he preguntat alguna vegada als treballadors: ¿quants anys cal treballar a TV3 per poder-se considerar plantilla?

Quants treballadors hauria de tenir, en tot cas?

No és que pensi que aquí hi sobra gent. Però el món audiovisual i les noves tecnologies ho han canviat tot. Ens podem trobar, en el futur, que el mitjà líder tingui un 4% d’audiència i que calgui decidir si amb això es poden aguantar segons quines estructures. No em correspon a mi decidir l’estructura de la casa, però algú s’hauria de plantejar què caldrà fer quan les audiències es fragmentin més i baixi la publicitat. Però si és anatema dir-ho, m’ho callo.

¿Assumeix, doncs, que l’audiència de TV3 seguirà baixant?

No! De cap manera! ¿Ho farà a la llarga? Esclar. I és lògic. ¿Vostè creu que l’oferta es quedarà tal com està o que encara n’hi haurà més?

Crec que TV3 té espai de creixement que ha deixat escapar, al marge del nombre d’operadors en competència.

Té espai a curt termini, i aquest és un dels meus desafiaments professionals més importants. Però ¿la televisió d’aquí cinc o deu anys es continuarà mirant en pantalla convencional? Segur que augmentarà l’oferta en altres suports.

Però això afecta totes les televisions, i TV3 ha perdut posicions no només absolutes, sinó també relatives.

Evidentment! Però som servei públic i tenim estructures més lentes. I els altres fan el que els dona la gana. Aquesta és la gran diferència.

Ho han fet sempre, el que els dona la gana, i TV3, tanmateix, havia liderat els últims anys.

Fa quinze anys es liderava amb el 21%, i ara el lideratge s’establiria en l’11%. Aspirem a cobrir-lo? Sí. Ara bé, ¿d’aquí cinc o deu anys serà el 5%? Segurament sí, i llavors haurem de repensar el model. Qui no ho faci, serà desbordat pels temps.

Durant els últims mesos, Jaume Peral va estar treballant en la reformulació integral de la graella. Assumeix la seva diagnosi?

Jo no puc venir i començar de zero, ja m’agradaria. Assumeixo els condicionaments amb els quals va treballar, que són els meus.

¿I les mateixes solucions que s’estaven treballant?

No. Si no, no m’haurien posat a mi. Cadascú té les seves receptes. En aquesta casa, i no es deu al senyor Peral sinó a les inèrcies, hi havia una certa resignació: quan un programa no funcionava, s’esperava a la temporada següent per canviar-lo. Ara no serà així. Ha d’haver-hi molta més agilitat i rapidesa en els moviments de la graella.

Qui pagarà els espais que no s’emetin? A TV3 no li sobren precisament recursos per guardar programes al calaix.

D’acord, però, ¿què és millor pagar: una retirada a temps per aconseguir més audiència i publicitat o el perjudici de mantenir un programa perquè ha costat diners?

¿Es contractaran mitges temporades?

En els moments que vivim és molt imprudent contractar temporades de 12 o 13 episodis, tot i que fer-ho abarateix costos.

Cinc exdirectius de la Corporació han signat un manifest...

Només cinc?

Li semblen pocs?

Quants exdirectius hi ha a la Corporació? Molts. I només una petita quantitat d’aquesta gent ha fet un manifest. Ara hi entrarem, però, d’entrada, no ho desproporcionem! Què demanen? Digui-m’ho vostè.

Dues coses. Més recursos...

...jo també.

I la despolitització.

Què vol dir això?

Doncs que el nomenament de càrrecs...

Ja. Ells com ho feien?

Doncs no és el mateix el cas de Jaume Ferrús que el d’Enric Marín.

D’acord, d’acord. Però, ¿les crítiques que es feien aleshores eren les mateixes que ara?

Segurament.

Doncs això vol dir que no hem sigut capaços de trobar la fórmula. I vol dir que aquesta gent, quan eren en aquesta casa, transigien amb la fórmula legal. I ho feien perquè, en definitiva, era el que emanava del Parlament.

¿Vostè està còmode amb aquesta fórmula?

Jo, personalment? I tant! No hi ha una fórmula perfecta. I hi ha gent que fa trampa i pensa: “Com que no és dels meus, me’l carrego”. ¿Podem deixar de ser tan corrosius? Jo he vingut aquí i a molta gent no li deu agradar. Però això diu dues coses que no estan malament: que TV3 encara és important i que el nou director no és una ameba. Jo no deixo indiferent. Tinc un cert caràcter, però accepto les crítiques. No és allò de si ladran, cabalgamos, és, més aviat, si els pica que pelin fulla.

¿No se sent deslegitimat pel fet que el Parlament ha reprovat el seu nomenament?

No em sento a gust, no em sento còmode. Però la legitimació correspon a la instància que fa el nomenament, que és el consell de govern de la Corporació. I no queda clar què vol dir que el Parlament faci un retret a una instància que depèn d’ell i que alhora té autonomia. Una reprovació parlamentària a una contractació laboral és una història difícil d’explicar. Ara bé, el consell té sempre a disposició el meu càrrec, que no és ni vitalici ni hereditari. Són ells els que han de prendre una sèrie de decisions.

Ve a manar?

Absolutament. Dins dels equilibris que marca el funcionament intern d’aquesta casa, esclar. No m’intimidaran les crítiques: vinc a exercir el meu paper amb tota l’energia que pugui.

Abans ha dit: “Si aquest no és dels meus”. Evidencia un marc mental en què la gent és dels uns o els altres.

Jo no estic en aquest marc mental.

¿No es considera, doncs, ni dels uns ni dels altres?

Qui diu que no té cap ideologia, i que és objectiu i angelical, menteix. Tothom té la seva manera d’entendre el món. Jo soc aquí fruit d’unes majories que hi ha en el consell de govern de la Corporació.

¿Va imposar alguna condició, abans d’acceptar el càrrec?

Després de quaranta anys de fer de periodista, si em venien a cridar era perquè ja sabien com soc. No em calen condicions: compren el personatge. Si esperen una cosa que no vulgui o no pugui fer, senzillament no la faré. Sé que no esvairé totes les desconfiances. Ni ganes: hi ha gent que mai de la vida els convenceràs de res.

Parlem d’informatius. ¿Encara funcionen o hi ha senyals d’alarma?

En el cas dels informatius diaris, no hi ha motius per a l’alarma. Bé, n’hi ha un que és indirecte: si a un informatiu li arriba una audiència disminuïda, l’haurà de recuperar i haurà de treballar molt més que si li arribés en condicions.

El concurs Tot o res ahir va deixar un 4,3% d’audiència al TN vespre , mentre que el Pasapalabra de Telecinco va marcar un 18,6%.

És exactament això. Per tant, Tot o res s’ha de revisar, immediatament.

O es canvia i funciona o es treu de la graella.

I els informatius no diaris?

No estan en el seu millor moment. Si fas un Sense ficció i no funciona, vol dir que has de triar un documental millor. Però, si no van funcionant sostingudament, has de preguntar-te què passa. Potser el públic està demanant més entreteniment.

L’he sentit posar diversos cops l’èmfasi en l’entreteniment. Però vostè és periodista, el cap de programes és periodista, el cap d’entreteniment és periodista i la cap d’antena també. ¿No hi falta gent de l’altra banda, a l’organigrama?

Jo vaig fer un programa al canal 33 fa anys que ho rebentava i que es va convertir en una referència. Som eclèctics, els periodistes. Som els millors contertulians, no? Doncs hem de ser capaços també de fer un bon entreteniment.

Quan podrà respondre dels resultats de TV3?

Li demanaria el que voldria qualsevol persona sensata: 100 dies. Però no ho faré. Perquè d’aquí cent dies em trobaré amb uns pressupostos gastats, una programació ja compromesa i la meva graella no la podré fer fins a l’any que ve. Així que res: que em demanin comptes a partir de la setmana que ve. Què dic? A partir de demà.