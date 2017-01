Oferta final a la CUP i quatre claus més del dia

1.

Els pressupostos, en mans de les bases de la CUP. El Govern es mostra “esperançat” tot i limitar les cessions a la renda garantida i l’ensenyament.

2.

Trump firma l'ordre per treure els EUA del Tractat Transpacífic. També congela la contractació de funcionaris i eliminar les ajudes a organitzacions no governamentals que donen accés a l’avortament a l’estranger.

3.

El PP diu que l'acte de Puigdemont a Brussel·les és com si es fes "en una cafeteria". González Pons demana per carta als eurodiputats del PPE que no vagin a l'acte. El Govern veu "ridícula" i "histèrica" la reacció.

4.

"Trobaria normal i necessari que els funcionaris agafessin festa per acompanyar Mas". La consellera de Governació, Meritxell Borràs, tindrà un paper clau en el referèndum per garantir que als funcionaris catalans no els passarà res en cas que la consulta no sigui pactada.

5.

El TC veta l’intent de l’Estat de gestionar el 0,7% social de l’IRPF. Dona la raó a Catalunya i exigeix canvis en les subvencions.