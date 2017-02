La lluita contra el càncer de Pau Donés, en un documental de #0

El canal de pagament #0 estrena avui, a les 22.00, Jarabe contra el cáncer, un documental en què el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés, explica com ha afrontat la lluita contra el càncer de còlon. El músic va saber que patia aquesta malaltia, en estat avançat, l’agost del 2015, i l’abril de l’any passat va anunciar que l’havia superat. Justament fa 15 dies, però, va fer públic que li havien trobat un nou tumor a l’abdomen.

Aquest treball, dirigit per Albert Solé, recull les reflexions que Donés va començar a enregistrar un cop va saber que patia la malaltia, i mostra també com, malgrat les dificultats, va seguir treballant per preparar un disc i una gira. “El Pau va comunicar públicament que patia una malaltia molt greu i ho va fer sense dramatitzar, buscant desestigmatitzar els malalts de càncer”, explica Solé.

El documental vol ser també un retrat de com es lluita contra el càncer en un hospital públic. Així, el cas de Donés s’explica en paral·lel al de dos pacients més, i es mostra el dia a dia de l’equip de metges, infermers i investigadors que estan pendents de la seva evolució clínica.