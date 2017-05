La SER prescindeix de Gemma Nierga

Gemma Nierga deixarà de presentar 'Hoy por hoy', el magazín matinal de la Cadena SER, líder de la ràdio espanyola, segons ha pogut saber l'ARA en exclusiva. L'emissora ha decidit prescindir dels seus serveis i li ha comunicat que no li renovarà el contracte, que venç aquest mes de juliol. Nierga portava més de 30 anys a la ràdio del grup Prisa, on havia presentat programes icònics com 'Hablar por hablar' o 'La ventana'.

A l'última onada de l'EGM, el programa –que copresenta amb Pepa Bueno– va marcar 2.848.000 seguidors, la qual cosa va suposar un descens lleu respecte als 3.272.000 d'un any enrere. A Catalunya, escolten el programa 217.000 persones. En tot cas, la franja que encapçala Nierga s'ha mantingut en uns nivells d'audiència estables. Amb la seva destitució queda enlaire l'equip que l'acompanya, en espera que la SER decideixi qui la substitueix i si aquesta persona compta o no amb aquests redactors.

Fonts coneixedores de l'operació emmarquen la seva marxa forçada al procés de debilitament que s'està aplicant a Ràdio Barcelona i els seus professionals en relació a la central de Madrid. En aquest sentit, el president del grup Prisa, Juan Luis Cebrián, va anunciar en un esmorzar del CAC que volia potenciar una ràdio íntegrament en català, cosa que no s'ha arribat a materialitzar. D'altra banda, Gerard Romero ha anunciat que no continuarà al capdavant de 'Moguts pel Barça' i, de moment, no s'ha confirmat que ningú hagi de continuar emetent el futbol en català a la SER. A més, diversos periodistes que han abandonat la casa de manera natural, després no han estat substituïts.