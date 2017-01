13TV reciclarà en 'prime time' les entrevistes de Carlos Herrera

La Conferència Episcopal Espanyola no està disposada a deixar perdre ni una gota de share que pot aportar Carlos Herrera i per això li ha donat un programa a 13TV. L’estrella matinal de la Cope tornarà així a la petita pantalla aquest divendres, 27 de gener, en prime time. En aquest primer espai entrevistarà el guanyador del premi Pulitzer Martin Baron, director del Washington Post -que ha superat el New York Times des que ell va arribar a la redacció, el 2013- i que anteriorment havia dirigit el Boston Globe –on es va emportar el Pulitzer–. Segons publica El Mundo, l’entrevista primer s’emetrà al programa matinal d’Herrera a la Cope i divendres es televisarà al nou espai a 13TV. Principalment s’espera que el programa d’Herrera a 13TV es dediqui a reemetre les seves entrevistes matinals. Aquesta sinergia dins del grup mediàtic podria ser una nova tònica per aconseguir que més part de l’audiència de la ràdio catòlica formi part de la del canal.