8TV renova la graella amb cares de RAC1

L’adeu de Josep Cuní ha obligat 8TV a dissenyar una nova graella per a la temporada 2017-2018, i la cadena del Grupo Godó ha recorregut a RAC1 per buscar les seves noves cares: fins a quatre professionals de l’emissora lideraran les tres noves apostes que 8TV estrenarà durant els propers dies per confeccionar una programació de tarda i vespre completament renovada.

Jordi Armenteras, que durant les dues últimes temporades va ser el sotseditor del No ho sé, i Laura Rosel, que actualment editava l’informatiu 14/15 -i que fins al 3 de setembre es fa càrrec de l’edició estiuenca del Via lliure -, presentaran el nou 8 al dia, que es posa en marxa dilluns. El programa conservarà el mateix nom que tenia durant l’etapa de Cuní, una marca ja consolidada després de sis temporades en antena, però reduirà la durada -s’emetrà de 20.30 a 22.15- i el format es renovarà, tot i que mantindrà l’essència: un magazín informatiu, amb espais d’anàlisi, tertúlia i debat, i amb connexions en directe amb els indrets on tinguin lloc els temes més destacats de l’actualitat del dia. De moment no s’han fet públics el noms dels col·laboradors del programa, tot i que part de l’equip serà el mateix que havia acompanyat Cuní durant les últimes temporades. En tot cas, a partir d’ara l’espai es produirà al marge del grup Broadcaster, la productora de Josep Cuní, que se n’havia fet càrrec durant l’etapa anterior.

Dilluns també arrencarà Fora de joc, una tertúlia esportiva de mitja hora diària -de 20.00 a 20.30- al capdavant de la qual hi haurà un altre periodista procedent de RAC1, Aleix Parisé, que de fet continuarà formant part de l’equip d’esports de l’emissora. El programa es dedicarà, fonamentalment, a analitzar i comentar l’actualitat del Barça, tot i que també hi haurà espai per a l’Espanyol i el Girona, i es reservaran uns minuts per a la informació poliesportiva.

A aquests dos programes s’hi sumarà, a partir del 4 de setembre, un altre espai que presentarà Quim Morales entre les 18.00 i les 20.00 i que, segons ha pogut saber l’ARA, es titularà Catalunya directe. Es tracta d’un programa de reportatges i connexions amb el territori, que estarà pendent de l’actualitat però que s’interessarà sobretot per temes de caràcter social. Morales compaginarà aquesta nova feina amb la conducció de La segona hora de RAC1, un programa que el mateix dia 4 iniciarà la vuitena temporada i que, des del febrer, també es pot veure en directe per 8TV, de 13.00 a 14.00.

Omplir el buit

Un cop estigui en funcionament tota aquesta oferta, 8TV emetrà cada dia més de vuit hores seguides de programació en directe, des de les 14.00, quan comença l’ Arucitys -que dilluns estrena la setzena temporada- fins a les 22.15. Fins ara, la cadena tenia un buit entre les 18.00, quan s’acaba el programa d’Alfons Arús -que durant les últimes temporades s’ha anat estirant pel final precisament per aquest motiu-, i les 19.30, quan començava el de Cuní. En aquesta franja, que s’omplia amb ficció, l’audiència de 8TV baixava notablement: l’ Arucitys va tancar la temporada passada amb una quota de pantalla mitjana del 6,2%, i 8 al dia amb un 6,4%, però les sèries que s’emetien entre els dos espais se situaven al voltant del 2,5%.

De fet, enllaçar les dues franges més potents amb programació en directe era un objectiu que la televisió privada ja havia intentat fer realitat fa dues temporades, quan va estrenar el magazín de tarda Trencadís, fruit de la seva aliança amb Mediaset. Aquella prova, però, no va funcionar, i el programa que presentava Sandra Barneda es va cancel·lar el març del 2016, set mesos després de l’estrena, amb una audiència mitjana de 46.000 espectadors i un 3% de share.

Josep Cuní, que havia debutat a 8TV el setembre del 2011, va tancar la seva etapa a la cadena del Grupo Godó el 30 de juny, després de sis temporades. 8 al dia havia assolit els millors registres el curs 2014-2015, en què va arribar al 7,9% de share mitjà i a 188.000 espectadors. L’última temporada, en canvi, va ser la segona menys vista, amb 146.000 seguidors i un 6,4% de quota.

La cadena estrena nova imatge

Coincidint amb la renovació de la graella, 8TV estrenarà també una nova imatge gràfica. La cadena ha anunciat que canviarà el logotip, però no serà fins al mateix dilluns quan el mostrarà públicament. De moment ha penjat una enquesta a la seva web en què pregunta als lectors de quin color creuen que serà a partir d’ara el 8 que identifica el canal. El Grupo Godó, doncs, vol aprofitar el canvi de programació per rellançar un canal deficitari -els dos últims anys els ha tancat amb 6,5 milions d’euros de pèrdues- i que, a més, s’ha quedat sense el suport financer de Mediaset: el grup que lidera Paolo Vasile va comprar el 40% de les accions de 8TV l’abril del 2015, però l’experiència no va ser satisfactòria per a cap de les parts i al juny Godó va recomprar el paquet accionarial.