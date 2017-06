La 1 torna a atacar les nits de dissabte, però abandona la revista

Les nits de dissabte de La 1 havien sigut tradicionalment el reialme de José Luis Moreno. Durant sis temporades, una corrua de vedets, humoristes de tot tipus i titelles van passar per Noche de fiesta, el programa de varietats emès entre el 1999 i el 2004. Ara TVE vol espolsar-se del damunt l’etiqueta de l’entreteniment carrincló amb No es un sábado cualquiera, una proposta -en la qual no està involucrat Moreno- que conduirà l’actor Fernando Gil i que debuta aquest dissabte.

El nou espai és un programa pensat per a tots els públics. Segons ha explicat la cadena, l’objectiu és “aglutinar a la família davant de la televisió per passar una nit divertida”. Per això, el canal, juntament amb Veralia, la productora de les gales de Telepasión, ha ideat un xou contenidor que barreja música en directe, actuacions visuals i humor. A més, cada dissabte hi haurà un convidat principal que exercirà de copresentador al costat de Gil. Entre els noms que ja s’han anunciat hi ha Dani Rovira, Ainhoa Arteta, Chenoa, Rodolfo Sancho i Martina Klein. Tots ells hauran de participar activament en les situacions o números musicals que se succeeixin al plató. La intenció és fer “un programa modern i divertit”, tal com va detallar Toñi Moreno, directora d’entreteniment de TVE.

En l’apartat musical, també s’ha buscat un canvi d’enfocament, i s’ha apostat per grups i intèrprets de música pop-rock com Amaral, David Otero o Antonio Orozco. De fet, el primer programa rebrà Estopa com a convidats i comptarà amb les actuacions de Rosana, M-Clan, Antonio Carmona, Blas Cantó i el grup de ball i percussió Mayumaná.

La marca Moreno

Malgrat la voluntat d’allunyar-se del tipus de programes que s’ha fet fins ara, l’ombra de Moreno és allargada i l’espai recupera algunes de les fixacions del productor. Si a Noche de fiesta sempre hi havia un moment de glòria per a Monchito, Rockefeller o Macario, les famoses titelles del ventríloc, aquí dos guinyols conversaran i faran broma amb els convidats.

Deslligar el gènere dels xous de varietats de la figura de José Luis Moreno és difícil. El productor va entrar a TVE a principis dels 70 amb un programa-espectacle, un format que no ha abandonat des de llavors i que ha reciclat en múltiples ocasions amb diferents títols -el més cèlebre, Noche de fiesta -. Aquest programa va omplir la televisió de desfilades de roba interior, amb moments pseudoeròtics, minicomèdies i actuacions de vedets com Norma Duval. L’espai -sempre presentat per un tàndem format per un home fornit i una dona escultural- va ser el bressol de Matrimoniadas, una sèrie d’esquetxos sobre tres parelles de diferents franges d’edat que explotaven els estereotips de les relacions entre homes i dones. La secció va ser l’embrió d’ Escenas de matrimonio, una sèrie emesa del 2007 a 2009 a Telecinco.

L’hegemonia del ventríloc a TVE va viure un entrebanc amb l’arribada de Carmen Caffarel a la direcció del canal. El juny del 2004, a finals de temporada, el programa s’acomiadava per sempre dels espectadors. Moreno no va tornar a la televisió pública fins al 2011 amb Sábado sensacional, una polèmica gala especial amb Ana Obregón que recuperava tots els elements habituals del productor. En aquell moment, el projecte de Moreno no va rebre el vistiplau ni del públic ni del director de TVE d’aleshores, José Ramón Díez, que va manifestar que no era el tipus de televisió que volia fer. L’encàrrec del programa s’havia produït abans que Díez accedís al càrrec, el 30 de juny.

Tot i així, el director va tornar a confiar en ell i TVE va reincidir amb un especial per a la nit de Reis i, sobretot, amb La Alfombra Roja Palace, un programa que tornava a l’esperit de Noche de fiesta amb un cost de 220.000 euros setmanals. Estrenat el març del 2015, va aguantar en emissió només quatre setmanes. L’allau de crítiques -es va convertir en trending topic a Twitter- i unes xifres d’audiència molt discretes -un 5,9% de quota de pantalla a tot Espanya- van portar la direcció de la televisió pública a fulminar el programa.