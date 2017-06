Qatar, els diners que taquen

L’ARÀBIA SAUDITA, Egipte, Bahrain i els Emirats Àrabs Units trenquen relacions amb Qatar, al qual acusen de donar suport al terrorisme (com si els països citats, sobretot el primer, tinguessin la reputació de Noruega, Costa Rica o Dinamarca). Qatar és un cas de doble personalitat: hi tenen la base americana més gran del Pròxim Orient i és la seu d’Al-Jazeera, cadena que va transmetre en directe les revoltes de la Primavera Àrab. És el segon exportador mundial de gas natural i això vol dir poder comprar-ho tot, aliar-se amb tothom, jugar a potència regional i pagar-se capricis com el de la samarreta de Messi, o sigui, del Barça, i parar les lligues europees per organitzar el Mundial del 2022. Tot a base de diners fàcils, que taquen. I la taca ha arribat fins aquí.