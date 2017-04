Creu de Sant Jordi al doctor Jaume Padrós

LA CONCESSIÓ de la Creu de Sant Jordi a Carme Chacón és un d’aquells gestos que cusen una societat. Igual que ha estat oportú el guardó també pòstum al pedagog Xavier Melgarejo. Però un nom entre la llista de guardonats m’ha fet fer un bot de la cadira, el del doctor Jaume Padrós i Selma. És el president del Col·legi de Metges, però no ha arribat al premi pel càrrec, sinó per l’ofici. El doctor Padrós és d’aquells metges que pensen que una visita sense una riallada és una visita perduda. (Encara que la qualitat de la seva medicina acostumi a ser superior a la dels seus acudits...) Com a geriatre, excel·leix en la pràctica de mantenir orientats els pacients a l’edat en què es comencen a perdre. Fa poc va anar al Parlament a recordar que sense sous dignes a la sanitat acabarem tenint una medicina menys digna. Per això i molt més, per molts anys, doctor.