La derrota moral d’un estat democràtic

QUAN EL JUTGE VA DIR “vist per a sentència”, vaig tenir la trista impressió d’assistir a la derrota moral més gran de l’estat espanyol. El fiscal havia dit que les actuacions de Mas, Ortega i Rigau havien sigut “un torpede en la línia de flotació de la democràcia”. No me’n sabia avenir, perquè les actuacions de Mas, Ortega, Rigau i Homs no tenien l’objectiu de matar o de robar, sinó de posar les urnes. Ergo posar les urnes era un torpede en la línia de flotació de la democràcia. No tinc paraules. I sembla que tampoc no en té l’Europa dels estats, disposada a fer-se la incrèdula quan algú li explica que a Espanya s’ha jutjat un govern escollit democràticament per haver posat les urnes en un procés de participació sense valor vinculant. Just en un moment en què Europa necessita enfortir la democràcia i defensar-se dels populismes, Espanya jutja per posar les urnes. Bravo.