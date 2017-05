Desitjos de victòria en una final estranya

QUE AL BARÇA LI HAGIN sobrat entrades per a la final de Copa d’aquest dissabte és el resum de com està. De títols està bé. Sobretot de Copa, que és del que està millor. De cartell està bé. És el favorit indiscutible. Però la final és un entrepà entre la Lliga que el Madrid va guanyar diumenge i la final de la Champions que jugarà dissabte de la setmana que ve. De to institucional el Barça està malament. Rosell, íntimament vinculat a Bartomeu, projecta l’ombra de la seva delicada situació processal sobre la vida del club, que ja no era cap alegria (Messi, Neymar...). També adeu a Luis Enrique. I al Vicente Calderón. En canvi, per a l’Alabès és l’oportunitat del segle, i sap que juga amb la simpatia de David contra Goliat. I a Madrid han fet poc soroll amb les estelades i les xiulades. La consigna ha sigut no provocar els catalans, no donar arguments. Estranya final, aquesta.