Blue Monday? No t’abandonis a la tristesa

AQUEST DILLUNS ÉS BLUE MONDAY, la típica etiqueta banal contemporània que substitueix el santoral del calendari i que, almenys, permet tenir una conversa entretinguda a la màquina de cafè. És veritat que als països de fred i neu l’hivern desgasta l’ànim i arribes al març tip de viure sota zero. I que ahir, mentre desava els guarniments de Nadal, vaig sentir la punxada lleu del “fins l’any que ve”. Per a tots als dies blue de l’any, recomano el Llibre de l’Eclesiàstic: “Consells per no perdre la salut. No t’abandonis a la tristesa i no et turmentis amb cavil·lacions. [...] L’alegria de l’home li allarga els dies. Sedueix-te tu mateix i anima el teu cor, que la tristesa n’ha perdut molts i no fa cap profit. [...] I les preocupacions fan envellir abans d’hora”.