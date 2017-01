Mig segle de ‘Cap nen sense joguina’

LES NITS DE REIS escolto sempre a la SER Cap nen sense joguina, la subhasta solidària presentada els últims anys per Rosa Badia. Aquest 2017 aquest programa tan especial celebra mig segle de vida, i tot el dijous dia 5, des de les nou del matí fins a les cinc de la matinada, faran una programació de 20 hores que reuneix cinquanta patums de la ràdio, en torns d’una hora. L’arrencada és sonada: Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga, Rosa Badia i Antoni Bassas junts, acompanyats del president Puigdemont i l’alcaldessa Colau. I al llarg del dia hi passaran Toni Clapés, Ariadna Oltra, Jordi Évole, Josep Cuní, Jordi Hurtado, Andreu Buenafuente, Àngel Casas, Glòria Serra.

El sí entusiasta de tots aquests noms, i els regals que donen per a la subhasta Luis Suárez, Iniesta, Marc Márquez, Sílvia Pérez Cruz, Rafa Nadal i molts més, des d’Iceta fins a Rajoy, indica la potència d’aquest format, que acaba cada dia 6 de gener amb una Cavalcada que fa arribar les joguines a canalla oblidada fins i tot pels Reis. Aquest any esperen alegrar el dia a uns deu mil nens. (Per col·laborar-hi es poden portar joguines, participar en la subhasta d’objectes de celebrities o fer donatius al compte ES56 2100 0679 1102 0070 9587.)

M’alegro que la festa sigui grossa i que agermani amb alegria veus de mitjans que competeixen durament cada dia, i que agafen el relleu simbòlic de les veus de les primeres edicions del Cap nen sense joguina, que tenien com a referents Salvador Escamilla i Constantino Romero. Serà també una exhibició de la bona salut de la ràdio feta aquí, davant del públic que ompli el mític estudi Toreski al carrer Casp de Barcelona.

L’única mala notícia és que una iniciativa com aquesta hagi de durar 50 anys. És l’únic que no podem celebrar de cap manera. Serà molt millor quan no faci cap falta.