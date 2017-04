‘Decréixer’, el verb de moda

Les grues han tornat. No els ocells, que també, sinó aquestes enormes màquines que sobrevolen el cel de ciutats i pobles. Quan van desaparèixer, amb la crisi, semblava que la meitat haurien emigrat per sempre més. Llavors es deia, ¿ho recorden?, que el ritme de construcció era insostenible, que no calia més ciment i que no es podia basar l’economia en un sector depredador del territori que no creava riquesa a mitjà i llarg termini. Però es veu que no sabem fer altra cosa. Hi ha hagut anys per canviar les lleis, per regular millor el que es pot i el que no es pot fer, per assentar les bases d’un canvi de model. No ha interessat. Com passa també amb el sector financer o els paradisos fiscals, ni en general la política té voluntat ni la ciutadania capacitat per canviar una manera de fer que sabem que no funciona, si més no per assegurar el bé comú.

Ho pensava aquests dies passats a Mallorca veient, per exemple, un mastodòntic complex hoteler a punt d’acabar-se que ha mossegat sense pietat el que era una muntanya verda i mig verge a Canyamel. La construcció va a tota marxa perquè el turisme, el seu germà no sé si gran o petit, també està exultant. Hi ha tanta demanda -gràcies, entre altres factors, a la inestabilitat d’altres països competidors de la riba mediterrània- que l’oferta escasseja. I això que ara s’hi ha incorporat amb l’empenta d’un huracà el lloguer vacacional esporàdic. El col·lectiu Terraferida ha xifrat en 11.271 els allotjaments que ofereix Airbnb a Mallorca. Sense comptar els molts altres portals i plataformes, legals i il·legals, que ofereixen allotjaments vacacionals.

L’any passat, entre el juny i el setembre, hi va haver uns 8,8 milions de turistes a les Balears, un 9,2% més que l’any anterior, i creixen les queixes de la població contra el que consideren una ocupació insostenible. Tanmateix, Aena, que gestiona l’aeroport de Palma, té previst ampliar les instal·lacions per permetre que el 2021 s’hi puguin enlairar o aterrar 80 avions per hora en lloc dels 60 actuals. És a dir, un avió cada 45 segons. Uf!

Aviso que de sempre el que passa a les Illes és un laboratori del que acaba passant després en altres indrets. Especialment els que han apostat pel mateix monocultiu turístic i constructor, que solen anar de bracet. Es pot anar prenent nota, doncs, del que veurem. Cal recordar que l’augment de turistes no suposa directament un augment de la riquesa del lloc, si més no de la seva població. Els perquès són múltiples i estan molt estudiats. La massificació posa en perill la, per a alguns, gallina dels ous d’or, ja que molesta fins i tot els mateixos turistes, i això vol dir que quan tenguin altres alternatives deixaran de venir. A més, fa quasi impossible que els treballadors puguin viure dignament de la seva feina. Pels salaris en general baixos del sector, però també perquè l’oferta residencial ha fet pujar tant els lloguers que els treballadors estacionals -com policies o infermers, per exemple, que reforcen l’operatiu a l’estiu- no troben lloc per viure i alguns, senzillament, renuncien a la feina. Potser ha arribat el moment que el sector turístic comenci a declinar un nou verb: decréixer. Ja n’hi ha prou. Ja en té prou.