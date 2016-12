Catalunya es torna a aplegar al voltant de la idea del referèndum

La cimera del referèndum que es va celebrar ahir al Parlament va assolir el seu objectiu principal: tornar a alinear els actors polítics que representen una àmplia majoria de catalans al voltant de la idea del referèndum com a mètode per dirimir el conflicte amb Espanya. El mínim comú denominador que uneix des dels partidaris de la independència fins als d’un estat espanyol federal o confederal és que aquest referèndum hauria de ser pactat amb Madrid. El pla és que, a partir d’ara, la comissió executiva del Pacte redactarà un manifest que servirà per recollir adhesions i mostrar, tant a dins com a fora de Catalunya, l’ampli suport que té el referèndum. Aquesta serà la millor manera per pressionar Madrid perquè accepti negociar-lo.

Després de la confusió generada un cop passat el 27-S, el retorn a la pantalla del referèndum permet reagrupar forces i mostrar una imatge d’unitat molt potent, amb el president de la Generalitat i l’alcaldessa de Barcelona al capdavant. Calia obrir aquest espai de treball conjunt i plural entre tots els partidaris del dret a decidir, sobretot després que Espanya hagi optat per blindar el sistema polític de la Transició amb les victòries electorals del PP de Rajoy i la negativa del PSOE a assajar un pacte amb Podem i els nacionalistes. Ahir mateix el ministre d’Educació i portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, va sentenciar, contundent, que a “Espanya mai hi haurà un referèndum d’autodeterminació”.

Arribarà un moment, doncs, en què caldrà prendre una decisió definitiva sobre el referèndum i els comuns hauran d’escollir. Ara l’important és traslladar el missatge que el referèndum és una reivindicació democràtica que va més enllà del debat sobre la independència.

La cimera va coincidir amb dues decisions del TC, la d’anul·lar les ponències conjuntes del Parlament d’on han de sortir les lleis de desconnexió i la de limitar l’acció exterior de la Generalitat, que reforcen els arguments dels partidaris de la consulta. La primera sentència busca viciar d’origen tot el procés jurídic que el Govern ha dissenyat per donar cobertura legal al referèndum, i la segona és l’enèsima retallada en l’autogovern. El bucle de llei-suspensió-recurs-sentència comença a ser difícil d’entendre per a la comunitat internacional.