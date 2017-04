Fent un tomb per l’Eixample de Barcelona em trobo amb el cartell d’un restaurant (en De Alfonso no hi va posar els peus pagant nosaltres, en aquest) que es diu Casa Pamplinas. A la porta hi ha un cartell de mida grossa on hi llegeixo: “Calçotada”. I està il·lustrat amb diversos calçots col·locats amb l’ordre que fa al cas al damunt d’una graella roent. Pel que es veu a la foto, els hi acaben de posar, perquè encara no s’han ennegrit. Al text que acompanya les fotos hi diu: “Vine a gaudir de l’autèntica calçotada a Casa Pamplinas. Menú de calçots com els d’abans”.

Deixo de banda l’ús de la paraula “autèntica”, que es fa servir cada cop més en la cuina, i que ve a remarcar que hi ha menges que són falses. Correcte. Ara bé, ¿què vol dir “menú de calçots com els d’abans”? Què són exactament els calçots “d’abans”? En què es diferencien els calçots “d’abans” dels calçots “d’ara”? Sé que hi ha qui fa calçots al microones o al forn, però de la mateixa manera que hi ha qui fa all i oli sense all, gaspatxo sense pebrot o còctels sense alcohol. Vull dir que qui fa calçots al forn o al microones ja no t’anuncia una “calçotada” sinó que t’anuncia “els nostres calçots”. Pot passar, és cert, que hi hagi algun ésser que faci els calçots a la brasa i no pas a la flama. Per a ell, però, a l’infern li reserven totes les flames que no ha fet servir quan tocava.

Què vol dir “calçots d’abans”? Que te’ls porten en una teula (acabada de comprar a Casa Gay) en lloc de portar-los en una safata? Que te’ls emboliquen amb el Noticiero Universal o el ¡Cu-cut!? Que la salsa no té garanties sanitàries però és boníssima? No vull pensar, en fi, que els calçots d’abans són simplement els calçots de sempre, però que es diferencien dels d’ara en una cosa: que quan te’ls serveixen no et donen ni guants ni pitet. Si és així, ja hi firmo.