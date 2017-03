Gràcies i enhorabona, 'Info K'!

L’informatiu infantil del canal Super3, l’Info K, ha estat guardonat amb el premi Zapping al millor programa d’actualitat informativa. Se’l mereix. Aquest premi i molts més. Perquè costa trobar programes destinats al públic infantil que tractin els nens com a persones intel·ligents. L’ Info K és un programa fet amb cura i sensibilitat, però sap apujar el llistó conscient que la curiositat del seu públic és il·limitada. L’ Info K és a la vegada un programa amb sentit de la responsabilitat. Aborda qüestions d’actualitat donant un punt de vista obert i modern. En les últimes setmanes ens han explicat, per exemple, la notícia de l’autobús d’Hazte Oír. Informaven els nens amb claredat de quin era el missatge que publicitava i per què era feridor per a moltes persones. Utilitzaven el testimoni d’una nena transsexual per explicar, amb naturalitat, el seu cas. Rigor periodístic amb la capacitat de trobar un relat que estimuli l’empatia de la canalla per casos com el seu.

El Dia de la Dona Treballadora van sumar-se a la iniciativa que cada dia havia de ser 8 de març. Laia Servera, l’editora i presentadora, especificava que ser dona “gairebé sempre és genial però a vegades comporta alguns problemes” i aleshores feien un reportatge en què evidenciaven la situació d’injustícia i desigualtat que pateixen molts milions de nenes i dones del món només per la seva condició de gènere.

Dimecres van emetre un vídeo colpidor sobre dos nens que encara viuen a Alep, en plena guerra. En mostraven imatges de com anaven a l’escola i passejaven pels carrers amb edificis en runes.

Incomprensiblement, l’ Info K és un programa infrautilitzat: les escoles l’aprofiten poc com a suport per explicar notícies i molts pares s’obliden de contribuir a crear l’hàbit de mirar-lo. Pedagògicament, en canvi, és una eina molt útil.

El millor de l’ Info K és que es tracta d’una finestra que dona amplitud de mires als nens. Fa que no es mirin el melic sinó que obrin els ulls al món: descobreix noves realitats, fomenta l’empatia per posar-se en el lloc dels altres, atorga competències emocionals i de comprensió del llenguatge audiovisual i, sobretot, construeix criteri. Perquè l’hàbit de consum d’un programa infantil ben fet que estimula l’intel·lecte de l’espectador és el que dona més garanties per detectar i identificar la deixalla televisiva que inevitablement consumiran quan siguin més grans.