Escric aquest article amb febre, tos i mal de cap. He agafat aquesta maleïda grip que ronda pel nostre país i que té col·lapsats els serveis públics de salut. Si no hi heu caigut, abrigueu-vos bé, beveu molt de líquid i renteu-vos les mans després de saludar gent, perquè us asseguro que aquest any la grip ve forta.

Penses en tot el que tens per fer, i això només fa que et trobis pitjor. Reunions planificades amb molt de temps que el dia abans has de cancel·lar. Et sents fatal. Després hi ha les entregues professionals: et vas quedant sense dies. Com dimonis acabaré la feina per entregar-la a temps?

Et llances a avisar. No hi ha més remei. Des del llit cancel·les per WhatsApp tots els compromisos, que eren uns quants. I t’adones que la gent és comprensiva. No et preocupis, millora’t. De cada reunió cancel·lada m’ha arribat un consell: prova-ho amb farigola, m’ha dit un. Un altre, que begui te amb mel; un tercer, caldo; un quart, mandarines.

Les grips serveixen per prioritzar. Et veus forçat a alliberar l’agenda i deixar per als propers dies, quan estiguis bé, només l’important. Et preguntes: ¿per què no soc capaç de tenir la setmana sempre així de buida? Les grips serveixen per aprendre a dir que no.

Quan passi, em reincorporaré a la vida normal. I em trucaran el de la mandarina, el de la farigola, el del caldo i el del te amb mel. I em preguntaran si els vaig fer cas. Suposo que diré que sí, que va anar molt bé i que moltes gràcies, i, acte seguit, em demanaran dia i hora perquè, no ho oblidis, vas cancel·lar la reunió el dia abans com si fossis un poca-solta, encara que eres un virus amb cames. I faré un forat per al de la mandarina, el de la farigola, el del caldo o el del te amb mel. I em diré: soc burro?, ¿no vaig prometre que mantindria l’agenda buida?

En fi, me’n torno al llit. El compromís setmanal de l’article dels dilluns a l’ARA era ineludible, aquest sí. Si poseu algun comentari a la web de l’ARA, podeu afegir-hi consells casolans. Ja no ve d’aquí.