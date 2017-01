Mal senyal si t’has de justificar a través d’un editorial

260x366 Portada d'avui d''El Mundo' Portada d'avui d''El Mundo'

Els mitjans tenim un públic objectiu i una línia editorial, per això sempre he pensat que un diari guanya credibilitat i prestigi precisament quan publica informacions que van en contra del que s’espera d’ells. Això és el que li està passant a El Mundo aquests dies amb les informacions sobre el cas Pujol, la guerra policial i la monarquia. El problema és que la incomprensió de molts lectors, visible en els comentaris a la notícia, ha portat El Mundo a publicar un editorial justificatiu amb un titular ben expressiu: “Una informació rellevant que aquest diari no podia ocultar”.

La publicació en si de l’editorial ja és un mal senyal perquè indica un cert dèficit de cultura democràtica entre els lectors indignats. ¿O és que un diari només ha de publicar notícies que beneficien un determinat punt de vista? Per això l’editorialista no pot amagar una certa incomoditat: “Cal insistir que pot haver-hi sospites, però no hi ha la més mínima prova que el rei Joan Carles sigui un dels titulars del compte. Però ens ha semblat rellevant publicar que això és el que suggereix a les seves notes el comissari Villarejo, que apunta cap al monarca sense citar-lo expressament”. I es delata quan subratlla el que és, al seu parer, essencial: “Necessitem saber la veritat i només el poder judicial està en condicions d’aclarir la veracitat d’aquestes notes i d’investigar fins al fons la trama dels Pujol”.

I l'any Cervantes?

El segon editorial d’ El Mundo és un exemple de posicionament crític amb el govern espanyol, en aquest cas a compte de la celebració de l’Any Cervantes, que com diu molt bé l’article “ha passat sense pena ni glòria” perquè va tenir d’inici “errors de planificació i organització”. Així com el primer grinyola, aquest editorial és certament exemplar.