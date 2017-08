Manipulació històrica de TVE amb la manifestació

TV3 oferia el senyal internacional de la retransmissió de la manifestació contra el terrorisme a Barcelona. La Sexta (amb alguna personalització puntual) i Telecinco en van fer ús, per exemple. La realització, amb el bagatge professional que donen les Diades, va obeir a un criteri professional de mostrar la realitat del carrer, prioritzant la mobilització popular, tant pel que fa a quantitat de gent com a la manera d’expressar-se. Rètols, crits, lemes, pancartes i banderes diverses. L’esperpent ens el vam trobar a TVE, amb un acte de manipulació visual i sonora que passarà a la història. Tot just començar, ja es va fer evident l’enorme recel pel senyal de TV3. Més que una personalització del senyal era una realització paral·lela obsessionada a tapar el que no agradava i ofuscada a prioritzar les autoritats polítiques. Després dels primers crits i xiulets contra Rajoy i els ministres, es va delatar també la cautela a l’hora de controlar el canal d’àudio. Amb l’arribada del rei, mentre a TV3 se sentia l’escridassada, a TVE va durar escassos segons fins que van anul·lar el so ambient.

Com que darrere de la capçalera de la manifestació predominaven les estelades, TVE punxava càmeres pròpies que tancaven més el pla, per treure de l’enquadrament les banderes. El punt de vista de les càmeres de TVE era una mica més baix que les de TV3, i es perdia la profunditat de camp i la gentada amb lemes i pancartes.

TVE alternava la filera del monarca i els polítics amb plans aeris d’helicòpter en què, per la distància, es difuminaven rètols i banderes. Si simultaniejaves TV3 i TVE, veies com a cada pla de TV3 en què apareixia una estelada, un lema contra les polítiques de Rajoy o contra el rei, a TVE es canviava ràpidament a un pla alternatiu més neutre. La pancarta gegant que acusava el rei de ser còmplice en el comerç d’armes que es veia des del cel no va existir a TVE.

Un dels moments més emotius que només vam veure per TV3 va ser la connexió amb Ripoll, on Hafida Oukabir, germana de dos dels terroristes, va llegir, desolada, un manifest en favor de la convivència i la pau.

L’obsessió de TVE per mostrar les autoritats, però, al final va tenir un preu. Quan ensenyaven el rei Felip acomiadant-se de les altres personalitats, vam veure com Míriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Battuta, sermonejava llargament i amb molta contundència el monarca. Serà interessant descobrir què li deia. A TVE, quan va marxar el rei es va acabar l’especial.

El contrast escandalós entre el relat visual de TV3 i el de TVE evidencia, també, una interpretació molt diferent del valor que li donen a la manifestació. Mentre del plantejament de TV3 se’n desprèn una lectura social i una resposta ciutadana, de l’acte de manipulació i del relat visual resultant de TVE només se’n tradueix un missatge polític, autoritari i carregat de por envers la realitat social de Catalunya.