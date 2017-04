Mort i enterrament mediàtic d’un falangista

L’‘ABC’ ENTERRA a doble pàgina el ministre franquista José Utrera Molina i demana que siguin Alberto Ruiz-Gallardón -gendre del finat- i el mateix fill d’Utrera els qui escriguin el text de comiat. Com és d’esperar, els dos textos contenen només elogis. Tota la doble pàgina és un enorme joc del Tabú per no dir la paraula clau. José Utrera Molina era un falangista. I falangista era la primera paraula que apareixia després del nom en l’esquela publicada pel diari. Aleshores, ¿per què en aquestes dues generoses pàgines, presumptament reservades per a la informació, no es reservava un espai per explicitar la seva filiació política concreta? ¿Per què abdicaven d’explicar qui va ser Utrera, més enllà de les comprensibles lloances dels seus familiars? Explicar, per exemple, que una jutge argentina va demanar-ne l’extradició, per “haver convalidat amb la seva firma la sentència de mort de Salvador Puig Antich”.

Amb aquest tros de context, per exemple, es llegirien amb altres ulls frases de Gallardón com “Un home bo, la cavallerositat del qual ningú no ha pogut desmentit mai” o “Seria una greu injustícia despatxar la seva trajectòria política amb el judici displicent que a Espanya s’ha dedicat als que fins al final de la seva vida no han volgut trair les seves lleialtats”. Hauria estat bé afegir que aquest notable inquilí del que es va anomenar el búnquer -el sector del tardofranquisme que s’oposava a la reforma política- va acabar presentant-se com a senador d’Aliança Popular, el precursor del PP. Detalls. Només la peça de fill, explicant que l’enterren “cara al sol” i “camisa blava i fletxes” dona la pista per saber de què estem parlant exactament.

Amb tot el respecte pels morts i els seus familiars, és una llàstima que el 2017 encara hàgim d’assistir a emblanquinaments així. Òstima, aquesta Transició, que costa de deixar enrere.