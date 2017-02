Una alternativa de govern

Ben mirada, la història del partit Ciutadans/Ciudadanos i la del seu líder, Albert Rivera, és ben bonica. Com que han crescut plegats, partit i líder, es pot dir que estan fets l’un a imatge i semblança de l’altre, a pesar que el primer va sorgir de l’enrabiada d’una colla d’exprogres desencantats amb el catalanisme (aquells de l’anomenat Manifest del Taxidermista), mentre que el segon ho va fer de l’oficina de La Caixa on treballava. Parlem, doncs, de dues tradicions (desencantar-se amb el catalanisme i treballar a La Caixa) inequívocament catalanes.

El cas és que C’s i Albert Rivera, Albert Rivera i C’s, s’han convertit amb el pas dels anys en dues entitats indistingibles, que es retroalimenten mútuament. És per això que el passat cap de setmana C’s va regalar a Rivera un plàcid congrés nacional que va servir per revalidar-ne el lideratge, amb unes primàries a la búlgara: s’hi presentaven el nostre home i dos ninots programats per perdre estrepitosament ensems, de manera que Rivera va guanyar per un discret 87,3% dels vots emesos (que algunes males llengües han subratllat que van ser més aviat escassos, perquè només hi va haver un 34,2% de participació). En qualsevol cas, la immersió del líder dins l’escumosa estima de la militància li va tonificar els músculs, li va temperar els nervis i li va modular la fesomia de tal manera que va decidir presentar una executiva renovada i ampliada, amb molt de pes del senyor Villegas i de la senyora Arrimadas. I va servir també per definir un objectiu tan noble com ambiciós: ha arribat l’hora, segons Rivera, que C’s deixi de resignar-se a ser un partit frontissa per convertir-se en una veritable alternativa de govern. Establert això, aquest cap de setmana C’s i Albert Rivera, Albert Rivera i C’s, celebren una altra soirée dansante, aquesta vegada amb el nom d’assemblea general, per concretar el “projecte” (programa?) amb el qual pensen dur a terme aital proesa. Alternativa de govern, ni més ni menys.

L’única pega és que no cal que s’hi escarrassin, perquè aquest projecte o programa, sense que ningú l’hagi filtrat, ja el podem avançar des d’aquí: consta d’un únic punt i es diu anticatalanisme. Perquè aquest és l’únic i solitari fruit que han donat C’s i el lideratge de Rivera en la dècada que fa que van junts pel món, tant en el discurs com en la praxi, i l’únic també que es troben en condicions d’oferir. Que s’oblidin sisplau de les amanides que ells mateixos i alguns politòlegs fabriquen amb etiquetes com liberal, progressista, centredreta, centreesquerra, reformisme, constitucionalisme o postnacionalisme: des dels inicis, C’s és un partit que es defineix pel seu culte al líder (a l’estil de la LPF holandesa del dissortat Pym Fortuyn, o del FN francès de Marine Le Pen) i per un anticatalanisme sense fissures amb un fort substrat d’extrema dreta entre les seves bases, que miren de dissimular com poden. Si amb això pretenen construir una alternativa de govern a Espanya, que demanin primer permís al PP i al PSOE.