No luchar en su piscina de fango

En el conflicto con los terroristas hace unos días se dió un episodio de lo más triste pero quedó resuelto del modo que correspondía, policialmente. Esos peligros quedan atrás. Ahora viene un nuevo episodio de otro conflicto, éste se da con palabras y no con sangre, aunque hay palabras que invocan la sangre: el conflicto por la verdad de lo ocurrido.

Y hay que saber a quien se enfrenta uno en ese conflicto, a expertos en luchar en el fango. El PP y el bunker de la corte utilizó hasta el último momento el terrorismo de ETA como un motivo para reunir a la opinión pública española en torno del españolismo centralista, tuvo un momento estelar tras los atentados en los trenes de Madrid. Sobre los crímenes apareció inmediatamente la lucha sectaria tras acusar el Gobierno del PP a la ETA, recuerdo perfectamente dos tribunas en El País de dos de sus firmas acusando a quienes se habían opuesto a la política centralista de Aznar como ideólogos de aquel gran crimen. Cabeceras de prensa madrileñas, el PP y el propio Rajoy en el parlamento mantuvieron la acusación a los socialistas de ser beneficiados por el atentado y sobre Pilar Manjón arrojaron cubos y cubos de mierda. Quienes hicieron aquello están ahí, mandan y gobiernan y es lógico esperar que ahora lo repitan. Así va a ser en adelante.

El PP y la caverna, todas las cabeceras de prensa de Madrid y los canales de televisión fuera de Catalunya, entraron ya en esta estrategia. Esta vez la situación es distinta pues cuando el atentado en Madrid aún había alguna empresa mediática que era hostil al PP, pero eso ahora ya no existe. Hemos visto en los últimos años como han cerrado filas en torno a tres asuntos que interesan al IBEX: conservar el régimen monárquico, impedir un gobierno progresista y, a las demandas catalanas, ni agua. En función de ello han jugado con PSOE y Podemos, incidiendo en sus contradicciones, para impedir un gobierno progresista y en función de eso se estigmatiza la demanda republicana y a la mayor parte de la población catalana adulta bajo el estigma de “los independentistas” o “los separatistas”.

Ahora, igual que en Marzo del 2004 lanzan y lanzarán porquería sin rubor, la única diferencia es que ahora ya están todos de acuerdo. Los medios de comunicación madrileño españoles, con algunas excepciones digitales, hace tiempo que han desconectado de Catalunya, hace tiempo que no pretenden ya tener lectores en ese país, han ido perdidendo lectores y el crédito completamente y únicamente sirven alimento a adeptos y personas que se sienten desplazadas en un país ajeno.

Porque los medios de comunicación que intoxican a la opinión pública española no informan, son armas políticas y disparan. Ahora apuntan a la Generalitat en el flanco de los Mossos y donde haga falta. No pretenden encontrar la verdad sino ensuciar la Generalitat. Obviarán interesadamente el contexto de los hechos, que a la policía catalana se la había estado ocultando información imprescindible y, concretamente, sobre el tal imán asesino.

El movimiento por el referéndum y quienes defienden en general al país catalán y sus habitantes deben tener en cuenta ese contexto, no pararán de dispararles porquería. Y, sin dejarse abrumar, no deben de perder de vista el contexto español, donde el PP y su entorno ideológico, institucional y mediático, han conseguido que la población en su conjunto haya aceptado la corrupción y la mentira como algo normal. En ningún país democrático un partido que miente de un modo tan evidente cada día, incluso en el juzgado y el parlamento, estaría impune. Y en ningún país democrático tendría tanto el apoyo electoral que conserva el PP como la debilidad de una oposición incapaz de ofrecer una alternativa. En ningún país democrático una justicia independiente habría dado esa impunidad al robo y la corrupción. Que las policías se revuelvan contra el Gobierno es un detalle más de la crisis del estado, España una sociedad tan débil que no es capaz de vencer a quienes la degradan y arruinan, me limito a constatarlo a mi pesar.

El único camino que tiene la sociedad catalana es seguir defendiendo sus intereses y su opinión de frente y con limpieza y no rebajarse a luchar a la piscina del fango, que es donde la esperan expertos luchadores con experiencia y con todos los medios. Sin gritos e insultos a destiempo. Calma, aliento y mantenerse en hablar claro y con verdades. La revolución democrática catalana no insulta ni agrede pero está siendo tan firme como elegante.