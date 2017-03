22/03: Falsa tercera via

ARA RESULTA QUE el referèndum pactat és la tercera via! S’està generant un dibuix imaginari segons el qual voler un referèndum pactat és exercir una exquisida equidistància entre el govern català i el govern espanyol, tots dos igualment intransigents i tancats. El dibuix és bonic (la simetria sempre és estètica) però fals. El referèndum pactat és l’opció del govern català, mentre que el govern espanyol no vol cap referèndum, ni pactat ni sense pactar. El referèndum pactat és la mateixa via del govern català. Però és cert que dins d’aquesta via hi ha una bifurcació (no en aquesta pantalla, en la pantalla següent). Què s’ha de fer si el govern espanyol no vol pactar-lo? Uns diuen que no s’ha de fer res i esperar que arribi el dia que el vulgui pactar. I, mentrestant, continuar com estem. Fins quan? Fins a l’eternitat, si cal. Els altres, el govern català entre ells, creuen que si el govern espanyol no vol pactar el referèndum s’ha de poder fer alguna cosa, encara que sigui unilateral, per empènyer l’acord. No quedar-se quiets i esperant tota l’eternitat, acceptant el que vulgui fer el govern espanyol. La bifurcació no la crea el fet de demanar o no un referèndum pactat. En això hi ha acord. La bifurcació la crea decidir què has de poder fer si no te’l donen.