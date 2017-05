4/05: S’han de refer els mapes

ELS MAPES s’han inventat per descriure la realitat, però sobretot per poder-se orientar, per no perdre’s. Els geogràfics, però també els polítics. A Europa hem funcionat molts anys amb mapes polítics molt simples, sobre una sola línia. A una punta la dreta i a l’altra l’esquerra. Si entraves al mapa per la dreta, anaves trobant per ordre l’extrema dreta, els conservadors, els liberals, els socialdemòcrates, els comunistes, l’extrema esquerra... I ja està. Doncs resulta que amb aquest mapa al cap és difícil orientar-se en les realitats polítiques d’avui. Per exemple, en la catalana, on a més d’haver-hi una línia de dreta a esquerra n’hi ha una altra que va, diguem-ho així, de l’espanyolisme al catalanisme. Perpendicular, no paral·lela. O en l’espanyola, perquè a més d’un eix dreta-esquerra n’hi ha un altre (real o imaginari, però efectiu) que va del vell al nou. Calen mapes polítics en tres dimensions per orientar-nos. En un mapa lineal de dreta a esquerra, és impossible que Le Pen guanyi les eleccions franceses. En un mapa en tres dimensions, és possible. Perquè de vegades, en tres dimensions, pot ser més curt el trajecte entre l’extrema esquerra i l’extrema dreta que el trajecte entre la dreta democràtica i l’extrema dreta.