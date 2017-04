14/03: Independència emocional

JOAN MARAGALL escrivia que quan a Catalunya hi hagués una independència intel·lectual respecte a Espanya ja tot estaria fet. Aquesta independència intel·lectual és en part cultural, en el sentit de quines creacions culturals es generen i s’adopten, i és també emocional. I les independències emocionals no es proclamen des d’un balcó ni es publiquen al DOG, es constaten en la vida de cada dia. Fa unes setmanes es va estrenar la pel·lícula espanyola Zona hostil. Una pel·lícula bèl·lica amb l’exèrcit espanyol contemporani com a protagonista. A la ciutat de Madrid es va estrenar en 29 sales, a Catalunya en 14. La mitjana de recaptació del primer cap de setmana a les sales de Madrid va ser de 2.800 euros, mentre que l’única sala de Girona on es va passar en va obtenir 660 i les tres sales de Tarragona, només 226 de mitjana. Tot això va passar sense que hi hagués cap campanya explícita ni implícita, sense que ningú organitzés res. Són decisions dels ciutadans, absolutament autònomes, a l’hora de decidir quina pel·lícula volen anar a veure. Vull dir que hi ha una independència emocional espontània, visible. Sense aquesta dada no s’entén res del que passa. Ni es pot aventurar què passarà.