30/05: Resigneu-vos, no hi ha solució

ENTRE EL SETANTA i el vuitanta per cent dels catalans creuen que la solució al que Madrid anomena el problema català és un referèndum. No hi ha cap enquesta que no ens digui que aquesta convicció és àmpliament majoritària a Catalunya i que hi participen tant votants del sí com del no. Però Rajoy diu que no hi haurà referèndum. És a dir, diu als catalans que no hi haurà solució. Que prefereix mantenir el problema viu, enquistat, tens, que no pas solucionar-lo. Quina serà la reacció d’aquest vuitanta per cent de la societat catalana, quan li neguen la solució en què creu? ¿La simple resignació, a l’espera de temps millors? ¿O la pressió davant de qui calgui perquè s’apliqui d’una vegada? Gairebé la totalitat d’aquest vuitanta per cent que vol el referèndum el preferiria pactat amb l’Estat. Hi ha una part que considera imprescindible el pacte. Què faran, quan l’Estat diu que no vol pactar-lo? ¿Renunciar a la solució? Rajoy ha tallat el camí de sortida d’un conflicte complicat i esgotador. Ara el conjunt de la societat catalana, no tan sols l’independentisme, ha de decidir què vol fer. Si resignar-se o pressionar per fer allò que li prohibeixen. Hem de decidir si volem fer un referèndum o només volíem que ens el fessin.