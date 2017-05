26/05: Vostès no saben gestionar

ENMIG DE L’ESCALADA verbal del govern de Madrid contra les institucions catalanes -cop d’estat, pitjor que les pitjors dictadures...- poden semblar menors les paraules del ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre les cues de l’aeroport del Prat. Es demanava al ministre traspassar-ne la gestió al govern català. La resposta va ser que no: “Vostès no saben gestionar”. El govern espanyol sempre diu que no. Però normalment parlen de la llei i de la Constitució. Zoido va anar més lluny. No ens ho deixen gestionar perquè no en sabem i ells sí que en saben. I no ens deuen deixar decidir el nostre futur perquè ells saben què ens convé, i nosaltres no. L’argument és la base del fet colonial. El superior, el civilitzat, el que en sap, governa el que no en sap prou, pel seu bé. L’adult li diu al nen que el volant l’ha de portar el que sap conduir. Zoido fa servir l’argumentari colonial: vostès són menors d’edat. Deixin les coses en mans nostres, dels adults. No és estrany que el verb emancipar es faci servir per a dues coses. Una, per parlar dels joves que surten de la tutela dels adults quan ja se saben majors d’edat. L’altra, per parlar dels pobles que surten d’una relació de submissió colonial. En el fons és el mateix.