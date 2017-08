Atemptat a Barcelona: el perquè

Barcelona, per què? Per què és la ciutat on el terrorisme jihadista ha assassinat de manera sagnant? Per què l’atemptat islamista radical ha succeït ara a la capital de Catalunya? ¿Es pot saber, de debò, per què la Rambla de Barcelona ha estat l’escenari d’un nou atemptat de l’Estat Islàmic? Doncs sí.

“Pensem per un moment que un islamista jihadista fa una carnisseria mentre una munió de turistes passegen amunt i avall de la Rambla de Barcelona”. Això ho vaig escriure al diari ARA de tot just fa un any, gairebé exacte, el 16 de juliol del 2016, a l’article “De Niça a... Barcelona”, i un any, un mes i un dia després hem patit el cruel atemptat d’autoria islamista radical.

Els terroristes no trien les ciutats perquè sí, sense solta ni volta. Un factor clau per atemptar és escollir indrets on l’atemptat obtindrà un fort impacte social. L’impacte mediàtic és molt elevat pel fet d’haver atemptat concretament a Barcelona. La raó és que Barcelona és la ciutat amb més turistes de tot l’Estat. Espanya és el tercer país del planeta en nombre de turistes. Per tant, l’impacte social és molt fort arreu del món. És per la mateix raó per la qual abans havia passat a Nova York, Londres i París.

La pregunta subsegüent és: per què la Rambla? Doncs perquè té un impacte emocional afegit encara més fort. Quin és l’indret que qualsevol estranger coneix de Barcelona? La Rambla n’és un de molt significatiu. A més, així assassinen persones d’orígens nacionals diferents i té un efecte comunicatiu i emotiu multiplicador.

Els deu llocs amb més probabilitat que hi hagués un atemptat a Barcelona eren i són: la Rambla, la plaça de Catalunya, el Portal de l’Àngel, la basílica de la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Pedrera, el Parc Güell, la catedral de Barcelona, l’estació de Sants i el metro de Barcelona. A partir d’ara caldrà reforçar els espais encara molt més, tant amb barreres i pilones (fa més d’un any que els experts ho estem reclamant) com amb més presència dels Mossos d’Esquadra, que, val a dir-ho, actuen amb alta professionalitat, però no existeix el risc zero.

¿Oi que no busquem la raó de la violència sexista en el que ha fet bé o malament una dona?

Aquest és el motiu per què l’islamisme jihadista ha triat Barcelona. Però per què ho fan? Després del que ens ha passat, ja és hora de foragitar interpretacions forassenyades i doloroses, a més d’errònies. La raó d’atemptar a Barcelona no té res a veure amb si un país occidental ha participat en guerres o no, ni amb altres raons que addueixen persones que no tenen formació en seguretat. Per aclarir-ho afegiré que això és tan absurd com si acceptéssim que Hitler va decidir l’extermini pel que Europa li havia fet a Alemanya al Tractat de Versalles. Hitler va causar l’Holocaust i va provocar la Segona Guerra Mundial pel seu fanatisme com a extremista amb una ideologia radical. Doncs exactament això mateix és el que fa l’islamisme radical: propaga processos de radicalització. Avui ho fa l’Estat Islàmic mitjançant les xarxes socials, abans en temps d’Al-Qaida es feia a través de les mesquites. Aquesta propaganda porta alguns individus a caure en el fanatisme i l’extremisme.

I, esclar, després els fanàtics argüeixen que ho fan pel maltractament d’Occident, per les guerres americanes i europees, per la pobresa, pel capitalisme ferotge, etcètera. Però no ens deixem enganyar: això és un pretext, això ho diuen per autojustificar-se. De la mateixa manera que Hitler es volia justificar amb la derrota del Tractat de Versalles però la veritable causa era ideològica: el nazisme alemany.

Per tant, la raó de debò és el seu extremisme, vehiculat amb un procés de radicalització d’alguns individus als quals, un cop fanatitzats, no els fa res agafar una furgoneta i atemptar enmig de Barcelona, i provocar víctimes mortals i nombrosos ferits.

És imperdonable que després de l’atemptat de Barcelona algú torni a dir que la culpa és d’Occident. Com també és socialment perillós que hi hagi qui se n’aprofiti per dir que la culpa és de l’islam. Dir això darrer és islamofòbia, és racisme contra la comunitat musulmana.

Però ara centrem-nos en el racisme assassí dels islamistes radicals. ¿Oi que no busquem la raó de la violència sexista en el que ha fet bé o malament una dona? ¿Oi que no busquem el perquè de la violència homòfoba en el que fa bé o malament una dona lesbiana, un home gai o una persona transsexual? Doncs amb la violència jihadista cal aplicar els mateixos paràmetres d’anàlisi. La violència jihadista, com ara l’atemptat de Barcelona, es produeix per la radicalització ideològica mitjançant els seus prejudicis, que són el combat contra els infidels (antisemitisme, antioccidentalisme i antiamericanisme) i contra els heretges (musulmans que no són integristes). Així és la ideologia totalitària del terrorisme del segle XXI.