Receptes de sempre: el suflé

Hola, amics foodies. Avui parlarem d’un preparat clàssic, que no tothom sap fer, perquè comporta certa dificultat. El suflé.

Ja sabeu que n’hi ha de molts tipus. De verdures, de formatge, de patata, sobiranistes... Els podeu fer en qualsevol motlle, però el més tradicional és el rodó, de parets rectes i altes. No us l’aconsello de metacrilat. Podria ser confós amb una urna. Com sabeu, el perill més gran del suflé (sobretot del suflé sobiranista) és que baixi. Sobretot perquè entre els comensals hi ha el desig (secret o confés) que passi aquest incident indesitjable. De fet, ja ho diu la dita: “El suflé no s’espera”. Perquè és sabut que, un cop tret del forn, no heu de trigar gens a servir-lo. Un cop passats vint minuts en el cas del de verdures o d’uns anys en el cas del sobiranista, el suflé baixa i canvia totalment de forma. Es pot transformar en una coca si parlem d’un suflé de verdures o en una via federal si parlem d’un suflé sobiranista. L’heu de treure del forn per, tot seguit, portar-lo a la taula. Si algun dels comensals és a la comuna quan ho feu, amb l’excusa que el suflé no té garanties, no espereu que torni per servir. Segur que, un cop el vegi al plat de la seva parella, ja hi clavarà la cullera i se li acabarà menjant tot. Passa molt.

Trucs perquè el suflé (sobretot el sobiranista) no es desinfli. Com he dit, servir-lo immediatament sense esperar els que tornen de l’excusat. Però, mentre puja, sobretot, no obriu el forn. Haureu d’haver seguit, esclar, la recepta al peu de la lletra, sense invencions.

Per acabar, molt important. Si traieu del forn el suflé sobiranista, el deixeu a taula deu anys i no es desinfla, llavors, haurem de concloure que en realitat allò, tot i que ho sembli, no és un suflé.