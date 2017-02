19/2: La història no l’absoldrà

ESTIC CONVENÇUT que la història d’Espanya serà molt dura amb Rajoy i amb tots els qui han dissenyat l’estratègia de la tensió i la intransigència en la qüestió catalana. Si perden, que poden perdre, se’ls dirà que potser haurien guanyat si haguessin adoptat a temps una altra estratègia. Si guanyen, que poden guanyar, la història els retraurà el preu desmesurat que han volgut pagar per una victòria provisional que no resol el problema. Si es tanca temporalment per la força de la imposició, pels tribunals, sense passar per les urnes (és a dir, per vèncer sense convèncer), deixarà com a herència un problema enquistat, una part important de la societat catalana irritada i amb ganes de tornar a obrir la carpeta a la primera ocasió que la conjuntura sigui mínimament favorable. I aquesta no serà l’única mala herència, fins i tot en cas de victòria. Algunes institucions de l’Estat que haurien de ser percebudes com a rectes i imparcials quedaran profundament contaminades per l’ús partidista i sectari que se n’ha volgut fer. Si perd, se li recriminarà la derrota. Si figura que guanya, se li recriminarà que per aconseguir només guanyar temps hagi deixat un problema més gran del que es va trobar i unes eines democràtiques rovellades pel mal ús.