13/2: És sagrat el Fossar de les Moreres?

EL FOSSAR de les Moreres, com el Born, és un lloc de memòria significatiu per a moltes persones. Diu Mircea Eliade a El sagrat i el profà que per a la persona religiosa hi ha llocs que no són com els altres llocs i temps que no és com la resta de temps. D’aquí neix la noció de sagrat, i per tant la de profà. La frase d’Eliade funciona encara que en treguis la paraula religiosa. Hi ha llocs que, per l’acumulació de memòria, de dolor o d’esperança, no són (per a algú) com els altres llocs. No passa només amb espais religiosos: una mesquita, una sinagoga o una catedral. Qualsevol cementiri (també civil), el Fossar de les Moreres, el Born, el monument als afusellats al Camp de la Bota, Auschwitz, són espais viscuts com a sagrats per moltes persones perquè tenen una acumulació de significat. Cadascú té els seus i alguns són de tots. Tractar aquests espais com a profans, com a no significatius, em sembla errat. Gent com els de Charlie Hebdo diuen que no hi ha d’haver res de sagrat i que tot és profanable. Hi tenen dret, però no hi estic d’acord. Menys encara amb els qui creuen que no s’ha de respectar el que és significatiu per als altres i sí el que ho és per a ells. I menys amb els qui fan això amb intenció política.