22 de gener: Noblesa basca

SI HI HA UN LLOC on es veuen les enormes diferències entre la mirada al món de bascos i catalans és el futbol. Hi pensava després de les declaracions dels jugadors de la Reial, en la segona eliminatòria de Copa entre equips bascos i el Barça. Fa uns anys vam fer una trobada entre escriptors de l’Athletic i escriptors del Barça i va estar a punt d’acabar com el rosari de l’aurora. Hi havia en aquells bascos una idea, que ells presentaven com a britànica i a mi em sembla més aviat carpetovetònica, del futbol com a espai de la virilitat, de la força, de la violència noble i simple. La filigrana, l’esteticisme, el virtuosisme tècnic, els semblaven una cosa amanerada i sospitosa. Per això un jugador de la Reial, exmadridista, que es passa el partit repartint llenya sense que l’expulsin, s’indigna perquè no han expulsat Messi, culpable dels pitjors pecats, els del mercader i la picaresca: protestar, fingir o humiliar el contrari amb la teva superioritat tècnica. Per a aquells escriptors bascos la imatge plàstica del futbol és un camp enfangat on uns xicots cauen i es tornen a aixecar. Per a mi és intel·ligència tàctica, toc i habilitat tècnica damunt d’una gespa ben tallada. Dues visions del món. I no parlem només de futbol.