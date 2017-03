Quan l’Estat actua contra els teus interessos

ELS RESULTATS DE l’enquesta del CEO, en què el no puja fins al 48,5% i el sí es manté al voltant del 44%, ha encès els espais de comentaris de les webs. Entre els que celebren la tendència, abunda la idea que “això” (el sí) va de baixa després de no sé quants 11-S milionaris i del cim del 9-N. L’Estat ha sumat recentment quatre victòries parcials amb les quatre inhabilitacions pel 9-N i juga amb l’avantatge de saber que no és ell qui ha d’arriscar. Només hi ha una palanca que l’Estat no controla, que és la determinació de la gent. I quan veus com expulsen un diputat del Congrés (un acte d’una enorme gravetat democràtica) pel 9-N, la seguretat que aquest estat no només et menysprea, sinó que actua clarament en contra dels teus interessos, fa que les quatre inhabilitacions (o les que vinguin) siguin un impuls per a la determinació popular.