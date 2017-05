7/5: Macron, model o mal menor

SOBRETOT SI GUANYA, el fenomen Macron serà analitzat del dret i del revés, per intentar entendre’l, i per intentar copiar-lo fora de França. Un personatge fet al marge dels partits tradicionals, contra l’onada de rebuig al sistema i contra l’ascens de l’extrema dreta. La pregunta serà si els francesos hauran votat Macron per convicció, perquè ha generat una onada positiva, o perquè ha aconseguit ser percebut com el mal menor contra Le Pen. Fins i tot en aquest segon cas, el fenomen seria digne d’estudi: per què ha sigut precisament Macron qui ha estat vist com el mal menor? Davant de les diverses candidatures a ser el Macron local que sortiran a tot Europa (també a Espanya i a Catalunya), un parell de pinzellades. Una, que un centrisme de base liberal amb discurs social és ara com ara la carta menys castigada de les que es poden presentar a Europa, des de dins del sistema. Menys desgastada -és descriptiu- que la socialdemocràcia o el conservadorisme. Dues, que poc o molt, perquè hi hagi un fenomen Macron, la persona que l’encarna ha de transmetre una certa credibilitat personal. Més que carisma, credibilitat. Creure que no és un producte del càlcul o del laboratori. Que és de debò allò que diu que és. Que no va disfressat.