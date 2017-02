La millora de la recaptació de la Generalitat o la xocolata del lloro

El departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat tancarà els comptes de l’any 2016 de manera plàcida. Aquesta setmana ha anunciat que el dèficit de l’any passat se situarà en el 0,9% del PIB, només dues dècimes per sobre de l’objectiu autoritzat, que era del 0,7%. Tota una proesa. Dues dècimes d’incompliment suposen 440 milions d’euros de factures impagades. La Generalitat encara té els mercats financers tancats i es finança a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA), un mecanisme creat pel govern espanyol que està format per dos tipus de fons: uns per cobrir el dèficit autoritzat i uns altres per fer front als venciments de deute. Per tant, quan se supera el límit de dèficit imposat, a priori, no hi ha liquiditat per finançar-lo.

En aquesta reducció del dèficit hi han jugat un paper clau dos factors: la millora de l’economia (el PIB català ha crescut un 3,5% el 2016) i l’augment de la recaptació.

Els ingressos tributaris de la Generalitat han crescut un 10% el 2016, fins als 19.531 milions, una quantitat que és un 101,01% superior al previst en el pressupost del 2015. L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar en impostos propis i cedits un 6% més que l’any anterior. Ara bé, si el Tribunal Constitucional no hagués anul·lat alguns impostos propis de la Generalitat -després que el govern espanyol creés els mateixos tributs però a tipus zero només per ocupar l’espai fiscal- la recaptació hauria crescut un 8,4%. Els ingressos per taxes han augmentat també gràcies a la creació de nous impostos propis durant la crisi. Ara bé, els impostos propis i cedits només representen el 15% del total d’ingressos tributaris. El gruix, un 83%, estan en mans de l’Estat (bàsicament IRPF i IVA), que els transfereix a les comunitats autònomes a través de bestretes del model de finançament. Unes bestretes que es calculen voluntàriament a la baixa i es liquiden dos anys més tard. Per exemple, aquest 2017 la Generalitat rebrà 1.600 milions de l’any 2015.

Durant la crisi la Generalitat va recórrer a la imaginació per crear nous impostos que permetessin ajustar el dèficit amb ingressos i no amb retallades socials. Per a alguns era la xocolata del lloro, perquè només són el 15% del total. Cert, el que realment caldria és controlar les bases fiscals.