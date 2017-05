Un acusat del cas Adigsa diu que les comissions anaven a CiU i que l'hi va dir a Artur Mas

Juan Antonio Salguero, l'únic dels set acusats del cas Adigsa que no s'ha sumat al pacte amb la Fiscalia per evitar ingressar a la presó, ha afirmat avui davant el tribunal que les suposades "comissions" del 20% d'aquesta suposada trama corrupta anaven a parar a CiU i que l'hi va advertir a l'expresident Artur Mas. La investigació policial, però, no ho ha pogut acreditar.

Avui ha començat el judici a l' Audiència de Barcelona pel cas Adigsa, una investigació que la Fiscalia va obrir el 2005 arran de la insinuació de l'expresident català Pasqual Maragall al Parlament que CiU cobrava comissions del 3%.

Sis dels set acusats –tots menys Salguero– han rubricat davant el tribunal l'acord amb la Fiscalia en què reconeixen haver comès prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat en document oficial, encara que si abonen la multa no ingressaran a la presó perquè se'ls rebaixa la condemna global a menys de dos anys per dilacions indegudes, confessió i reparació del dany.

Es tracta de quatre càrrecs del Govern de Jordi Pujol: el conseller delegat d'Adigsa, Josep Antoni Fondevila; el fals tècnic Jose María Penín; el cap de l'àrea tècnica d'Adigsa Jordi Huguet, i l'encarregat d'aquesta empresa pública, Xavier Sala. Els altres dos acusats que han pactat són els empresaris Jordi Honrubia i Ángel Egido.

Davant el tribunal, i posteriorment també davant els periodistes, Salguero –un petit empresari de la construcció– s'ha desmarcat d'aquest acord perquè es considera víctima d'un "xantatge", ja que, segons ha denunciat, si no pagava la suposada comissió, que ha elevat fins al 20% del pressupost, no li pagaven per les obres de reparació que li van encarregar.

Segons Salguero, l'acusat José María Penín –parent llunyà de l'exconseller Felip Puig– li va assegurar que els diners de les comissions anaven "cap a dalt", cosa que va interpretar com una al·lusió al fet que s'ho quedava CiU.

Per aquest motiu, ha assegurat davant el tribunal que li va enviar un correu electrònic a l'expresident de la Generalitat Artur Mas –aleshores, cap de l'oposició–, en què li va exposar la seva queixa per aquesta suposada trama corrupta.

Segons l'acusat, Mas li va enviar un responsable de premsa i l'exdirigent de CiU Ferran Falcó –que va arribar a estar imputat en aquesta causa, encara que el seu procés es va arxivar–, per demanar-li que callés.