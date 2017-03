Albiach: "Vull un Podem que no expulsa, ni amenaça, ni busca el conflicte permanent"

La diputada de Podem Jéssica Albiach no retirarà la seva llista a la confluència del nou partit d'esquerres. Això implicarà, segons el líder de la formació lila a Catalunya, Albando Dante Fachin, que Albiach "s'autoexpulsa" de la formació. La diputada ja ha respost Fachin en un post al seu compte de Facebook on explica com és "Podem que jo vull". "Ni demana carnets, ni expulsa, ni amenaça, ni busca el conflicte permanent", assegura.

Albiach afegeix que també vol un partit "que no és sectari, que suma per guanyar i que coopera amb forces germanes", i "que surt a les portades dels diaris per la seva bona feina en favor del 99% de la població".

Per tot això, la diputada explica que "ens cal entrar a les institucions per posar-les al servei dels més vulnerables"