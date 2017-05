Albiol diu que Forcadell es mereix estar "declarant davant del TSJC"

El lloc on es mereix estar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és "declarant davant del TSJC", ha dit aquest diumenge el president del PP català, Xavier García Albiol, qui ha argumentat que la democràcia posa a tothom al seu lloc. En declaracions recollides per Europa Press, Albiol ho ha dit el dia abans que Forcadell i la secretària primera de la mesa, Anna Simó, vagin a declarar davant del jutge per haver permès el debat de les resolucions sobre el referèndum.

Albiol ha acusat l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a l'exconseller de Presidència Francesc Homs d'haver subestimat les conseqüències de la llei per haver organitzat el 9-N. I en aquest sentit, el líder popular ha advertit als polítics independentistes que se saltin les lleis que "acabaran pagant les conseqüències". Albiol ha reiterat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "guardi la factureta" de les urnes que vol comprar per fer el referèndum, per evitar incórrer a un delicte de malversació de fons.

Des de Badalona, Albiol ha donat el tret de sortida de la campanya dels populars "a peu de carrer" per contrarestar el relat independentista. En la presentació oficial de la campanya, hi ha assistit el vicesecretari del PP estatal, Javier Maroto. En total, els populars han preparat 96 actes a tot el territori català per aquest mes de maig.