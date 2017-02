Albiol acusa els independentistes de "totalitaris": "Si poguessin tenir un Estat, ens farien fora de Catalunya"

El coordinador general del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha acusat avui la Generalitat i els partits independentistes de "totalitaris" i ha advertit que "si poguessin tenir un Estat independent, farien fora de Catalunya els catalans que ens sentim catalans i espanyols".

En declaracions a Ràdio 4, Albiol ha al·ludit així el fet que els fiscals hagin denunciat l'"assetjament i els insults" rebuts per "radicals" en les concentracions pel judici del 9-N. "Forma part de la normalitat d'aquesta gent. Coaccionar la justícia o concentrar-se per pressionar jutges. La Catalunya que volen és una Catalunya totalitària", ha criticat Albiol.

El líder del PP ha carregat així contra uns dirigents independentistes als quals, ha dit, "els agraden els estats totalitaris, per poder manipular la justícia i actuar amb total impunitat", però que "a l'hora de la veritat són bastant covards".

Així, ha ironitzat que "siguin tan valents" per assegurar que "no reconeixen la justícia espanyola" i que "si s' inhabilita algun polític, continuarà exercint la seva funció", però al mateix temps, Artur Mas, Irene Rigau i Joan Ortega accedeixin a "seure a la banqueta" del judici del 9-N. " Que no es presentin", ha suggerit.

"Quan els criden a declarar, es tornen petits, petits, petits i diuen que van ser els voluntaris. Ja n'hi ha prou de prendre el pèl", ha dit. "És l'evidència d'una gran mentida. Enreden la gent que pensa com ells, però els agradaria manipular tots els estaments, perquè el que els motiva són els estats totalitaris".

D'una altra banda, sobre les possibles conseqüències legals per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recordat que "quan en un estat de dret alguns es dediquen a governar i a prendre decisions al marge de la legalitat i a fer el que els dona la gana, l'estat de dret acaba actuant. No deu ser perquè no se'ls avisi i en sàpiguen les conseqüències. Aquesta actitud irresponsable al marge de la legalitat ha de tenir conseqüències".

I respecte a la possible reunió entre el president espanyol i el català, Albiol ha aconsellat a Puigdemont: "Si pensa anar-hi perquè Mariano Rajoy li accepti el referèndum, ja es pot estalviar el viatge". Albiol ha retret al Govern que "enganyi" els ciutadans "mentre a Catalunya hi ha plantes d'hospitals tancades, malalts tirats als passadissos com si fossin objectes o nens que estudien en barracons. D'aquests problemes, vol parlar Rajoy. El que és sorprenent és que el Govern condicioni qualsevol mena de diàleg al fet que s'accepti el referèndum".