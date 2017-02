El president de Múrcia s'enroca i diu que no dimitirà fins que no sigui "imputat formalment"

El president de Múrcia no té cap intenció de dimitir, tal i com li demana tota l'oposició en pes. Pedro Antonio Sánchez s'ha enrocat en el càrrec i al·lega que encara "no està imputat formalment", una figura que no existeix des de l'entrada en vigor del nou codi penal del PP, ja que, a nivell tècnic, només "està citat a declarar [el pròxim 6 de març] com a investigat". Així s'ha expressat la portaveu del govern de Múrcia, Noelia Arroyo, en una entrevista la SER. El PP al·lega que estan complint escrupolosament amb el pacte d'investidura firmat amb Ciutadans, que recull la dimissió d'un càrrec públic "quan se l'imputi per corrupció i política". "Ara ho no està", ha afegit Arroyo.

Compareixença de Maza

Qui també haurà de donar explicacions molt aviat pel cas és el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. La mesa del Congrés ha aprovat aquest dimarts demanar la seva compareixença d'urgència per aclarir si hi ha hagut pressions polítiques per evitar la imputació del president de Múrcia.

Suport d'Albiol

El PP manté el suport total a Sánchez. El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dimarts que "s'està sent tremendament cruel i injust" amb el president de Múrcia, i ha titllat de "persecució" per part d'una oposició que "no li ha guanyat a les urnes i pretén apartar a través dels jutjats".

Després de conèixer-se que Sánchez acudirà a declarar com investigat el proper 6 de març pel cas Auditori sobre corrupció urbanística, Albiol ha recordat que ja hi ha hagut setze denúncies prèvies contra el president murcià que han estat arxivades.

"S'està sent tremendament cruel i injust. Tinc molt bona relació amb ell, ha patit una persecució judicial per part dels partits de l'oposició, que no li han guanyat a les urnes i pretenen apartar a través dels jutjats, en un persecució sense precedents ", ha dit en declaracions a TVE.

Albiol ha criticat la "demagògia" en aquest cas i ha recordat que l'acord amb Ciutadans "assenyala que els responsables investigats per corrupció han apartar-se, però no parlem de corrupció o que el president de Múrcia s'hagi dut diners a la butxaca".

Ha recordat que, com quan ell era alcalde de Badalona, un "signatura centenars de documents cada dia i és impossible llegir-los tots, els llegeixes en diagonal. I si porten la signatura del tècnic responsable, de l'interventor i del secretari, normalment en un 95 % d'ocasions rúbriques aquest document".

Per això, ha prosseguit, un "pot cometre errors administratius, però el que aquí no es planteja en cap cas és que d'un error administratiu i de gestió es derivi una qüestió de corrupció".

L'oposició murciana "s'està equivocant", ha afegit, ja que en aquest cas "no s'està plantejant que (Sánchez) s'hagi portat diners a casa".